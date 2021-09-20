迎接2021年第四季到來，全球經濟復甦腳步持續，惟對於QE縮減及升息投資人有些擔憂，從近期國人申購基金類型發現，具有追漲抗跌與分散佈局的多重資產型，受到投資人高度青睞。根據投信投顧公會統計發現，在主動式基金類型中，8月份淨申購金額以跨國投資多重資產類型最多，高達約新台幣136億元。

凱基投信表示，多重資產型基金具有多元分散的彈性投資策略，擁有追漲抗跌特性，於情勢變動較多之際，可適時掌握各類資產輪動收益，是投資人核心配置的好選擇。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷表示，全球數位化趨勢不變，加上疫情對人類生活及工作型態已產生恆久性改變，個人與企業數位化腳步加快，5G、互聯網、AI、電商等需求強勁，推升「未來世代REITs」及「科技股」投資標的成長，現階段看好「未來世代REITs」的電塔/資料中心REITs、物流倉儲REITs及醫療照護住宅等後市表現。

葉菀婷說明，經濟復甦帶來的缺工及原物料漲價等因素，推動美國房價上漲，使手上持有大量物業的REITs業者淨資產價值具想像空間，又數據顯示，隨著經濟回溫，去年受到疫情嚴重衝擊的REITs業者營運已逐步回至正軌，使富時REIT指數已收復疫情以來之跌幅，且次產業績效及獲利均有正向表現，預估REITs產業2022年FFO(營運現金流)成長率約8.9％，至於聯準會退出QE、殖利率上揚等偏空因素，從今年以來預測市場已逐步反應，對投資組合影響有限；至於科技股的成長性，短線震盪難免，但若從2018年1月至今超過3.5年間，可發現MSCI科技指數表現勝過MSCI世界指數，可見科技股長期表現顯著優於世界指數，因此，若投資期間著眼於中長期發展，科技類股表現有利可期。

葉菀婷表示，目前政經環境干擾仍多，運用多元資產配置策略較妥，而「未來世代REITs資產」擁有較穩健的現金流，有助提高資產價格穩定性，並強化投資組合的下檔防護力，搭配科技股成長力道，強化資產的報酬力，提升整體投資效率，是多重資產型基金升級版，十分適合偏好穩健收息的投資人納入核心資產配置。

(時報資訊)