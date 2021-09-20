【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】近來意外強勁的美國經濟數據可能促使聯準會提前退場、由民主黨掌控的美國國會兩院持續推進對富人和企業加稅的措施、以及對Delta變種病毒可能打亂經濟復甦步伐的擔憂揮之不去，上周五美股三大指數全面收黑，大盤普遍下跌，市場再度浮現恐慌信號。隨著聯準會即將在本周召開貨幣政策會議，市場似乎也越來越顯得焦慮不安，以下我們就來探討投資人在擔心什麼，以及這些疑慮對投資的影響為何。

標普500創下2月來最大雙周跌幅 市場再現恐慌情緒

上周五美股表現疲弱，道瓊工業指數收跌166.44點或0.48%，為34,584.88點。標普500指數跌40.76點或0.91%，收在4,432.99點。美國公債殖利率走升，以科技股為主的成長股首當其衝，那斯達克指數收跌137.96點或0.91%，為15,043.97點。

三大指數周線亦全面收黑，道瓊指數上周收跌0.1%，標普500指數周跌0.6%，連跌第2周，並創下2月以來最大雙周跌幅。那斯達克指數周跌0.5%。

Lenox Wealth Advisors投資長David Carter表示，提高企業稅負和聯準會可能縮減購債的前景使市場陷入掙扎，仍顯疲軟的消費者信心亦給市場帶來壓力，投資人擔心Delta變種病毒可能導致美國經濟增長減速。

以民主黨為首的眾議院歲入委員會（House Committee on Ways and Means）上周三以24票對19票通過提高富人稅和公司稅的議案，作為拜登總統3.5兆美元社會支出方案的財源之一。

這些稅改的部分包括將最高個人所得稅率從37%提高到39.6%、將最高公司稅率從21%提高到26.5%，以及針對個人所得超過500萬美元的美國人將課徵3%附加稅，而應稅收入超過40萬美元的美國人，其資本利得稅率將從20%提高到25%。

儘管調升後的最高公司稅率仍然遠低於2017年川普政府通過減稅案之前的35%，但投資人擔心任何提高企業稅負的措施都可能侵略其獲利能力。

根據密西根大學出具的最新報告，美國消費者信心雖然在9月初回穩，但與過去相比仍顯低迷，且調查顯示由於通膨居高不下，美國消費者已經延後購物計畫。

9月魔咒已經夠讓人不安，近來有關於疫情和財金政策的不確定性更進一步升高投資人的恐慌情緒，上周五CBOE波動率數VIX上揚11.34%，達到20.81，較其50日移動均線高出16.50%。

作為美股指標的標普500指數9月以來僅有4個交易日收高，其中一次幾乎收在平盤，CNN的恐慌與貪婪指數目前來到35，顯示市場處於恐懼當中，儘管與一個月前呈現極度恐慌的25相比已有所緩解。該指數以50作為市場風險偏好的分界點，數據越低表示市場越恐慌，越高表示市場的風險偏好越強、越勇於逐利。

此外，多空期權指標顯示在過去5個交易日中，看跌期權交易量較看漲期權少了51.84%，但以過去兩年的數據來看，目前看空期權交易量仍然處於高檔，另一項指標顯示觸及52周高點的股票檔數超過觸及低點的數量，但仍接近區間的最低值，皆凸顯出市場的恐懼情緒。

當前的市場氣氛顯然不太樂觀，但整體而言，目前美股仍然守穩在歷史高點附近，標普500指數距離其頂峰也不過差了約2%。

(時報資訊)