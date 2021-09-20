外資在中秋連假前最後一個交易日（17日）大買貨櫃三雄，合計買超長榮、陽明、萬海4.2萬張。(示意圖/達志影像) 外資在中秋連假前最後一個交易日（17日）大買貨櫃三雄，合計買超長榮、陽明、萬海逾4萬張，讓不少散戶樂觀期待連假後的航運股走勢，有分析師直言，航運股在連假後「沒什麼機會」，現階段是在做非常小區間的盤整，要上不上，要下不下，不用過度分析。

台股17日盤中大漲逾百點，但因富時指數調整權重，終場收在17276.79點，下跌1.91點，三大法人全數買超，合計買超33.44億元，其中，外資及陸資買超16.02億元，買超第1名為陽明的1萬8351，第2名為長榮，共買超1萬5829張，加上買超第6名的萬海8328，合計共買超貨櫃三雄4.2萬張。

對於外資在中秋連假前大買貨櫃三雄，是否押寶連假後行情，摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，航運股在連假後沒什麼機會，因為從技術線型來看，現階段是在非常小區間的盤整，做過多的分析都沒用，到頭來就是在小區間上上下下，要想在節後走出一段強勢行情，有難度在。

即使有大型航商凍漲運費，鐘崑禎指出，貨櫃三雄的基本面沒有太大變化，大家也都預期他們的營收、獲利很好，但股價就是被卡著，要上不上，要下不下，這樣的持續時間會比較久，等大家都把航運股遺忘的時候，也許就會慢慢往上攻。對於手上仍有航運股的散戶，他建議要不就放著，不要在意股價短線怎麼震盪，等過一段時間再觀察是轉多還是轉空。

也有法人表示，航運股守穩在半年線，可留意橫向整理後的反彈。

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(時報資訊)

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