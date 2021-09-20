台灣網紅四叉貓等人自行檢驗疫苗抗體引發爭議，事實上，美國有錢人近期也流行起自行檢驗疫苗抗體的風潮，當中有些人定期檢驗一次，以確定自己是不是仍受到保護，不過專家感嘆這些行為反而陷入風險，強調機構檢驗出的抗體數據不一，無法解讀，還會對民眾傳遞錯誤訊息，導致民眾鬆懈防疫措施，或是自行決定不打第3劑加強針。

《紐約時報》（New York Times）報導，美國部份有錢人最近流行檢驗疫苗抗體濃度，部份特約醫療服務機構也樂於為客戶提供檢驗抗體的服務。當中有些人每個月或是固定一段時間就去驗抗體，他們有些人是因為本身就是免疫低下患者，或者和這類患者合住；也有些人會在搭飛機或是參加大型活動前去驗，目的是讓自己安心，確定體內還有保護力；另外還有些人只是想要知道更多資訊，因為監控、了解自己的身體狀況已經成為一種趨勢。

在美國，多數醫療保險都有涵蓋檢驗抗體的費用，如果沒有，檢驗抗體的單次費用約落在100至200美元（約新台幣2779至5559元）。

46歲、在紐約上東城經營一間高級健檢中心的辛格（Juhi Singh）最近就去驗了一次抗體，她在2月接種了嬌生疫苗，最近因為要和朋友去五星級渡假村玩，因此先去驗抗體，確定自己的免疫力是否還強大，「如果沒有抗體，我就不去旅行了。」顯然這也不是辛格第一次驗抗體了，她說雖然令人心煩，「但我的數字一直都很好。」

24小時後檢驗結果出爐，辛格的抗體濃度是每毫升14.8，她說：「我的數字有點下降了，但我知道疫苗仍有用，我仍然受到保護。」

她說很多客戶、朋友現在都在算自己的抗體濃度，這已經成為有錢人聚餐的必備話題，「幾乎就像計算卡路里。」

不過有錢人的舉動看在專家眼中卻相當感冒，紐約大學葛羅斯曼醫學院（Grossman School of Medicine）生物倫理學教授卡普蘭（Arthur Caplan）警告，提供抗體檢驗的醫生並不是在推廣好科學，反而讓他們的客戶陷入風險，因為抗體數值並沒有統一標準。

《紐時》指出，抗體濃度數據只提供有限的資訊，例如目前的檢測只是要測出針對新冠病毒的抗體，卻驗不出T細胞，但是T細胞在人體免疫反應中也佔有重要角色。

此外，也不清楚這些數據真正的意義，不同機構檢驗的方式不同，得出的數據也不同，美國醫療機構Sollis洛杉磯辦公室主任布朗斯汀（Scott Braunstein）表示，「我們並不清楚4對上15的意義，你不能明確地說，你是9、我是8，所以你受到比較多的保護。」

專家也警告，民眾自行檢測抗體，可能導致他們防疫鬆懈。卡普蘭說，「它會給你錯誤的安全感」，「有人會說，『我做了抗體檢測，所以我不戴口罩了，或者是我要去看演唱會，因為我知道我已經免疫了。』」

卡普蘭也擔心，民眾以做了抗體檢測為藉口，當順序輪到時反而不去接種第3劑加強針，「就算你有抗體，也不代表你有足夠抗體來對抗新變異株。」

他說現在很多人在網路上看到資訊、自己研究一番後就想來驗抗體。

62歲的房地產經紀人柯恩（Terry Cohen）表示，「面對Delta變異株，我想知道我在什麼位置，我想了解我的身體發生了什麼事。」

(時報資訊)