加權指數從8月中的最低點16248大幅反彈1286點，挑戰17500點整數關卡失利後，目前在17200點至17500點間區間震盪，類股輪動快速，市場缺乏主流類股，加上金管會實施當沖警示後，當沖佔比大幅下降，量能不斷萎縮。

從籌碼面來看，融資餘額從8月份的最高峰2999億大幅下降359億後，融資餘額完全沒有隨著這波反彈而上升，反倒是外資從9月以來，持續買超台股，期貨空單部位順勢大幅減少約1.5萬口，外資占成交量比重從過去的18％左右，提高到23％左右，台幣兌換美元匯率也大幅升值，顯示現在的籌碼面呈現「外資進、散戶出」的現象。

整體來看，台股基本面佳，上市櫃公司獲利不斷再創新高，籌碼面逐漸穩定，中、長期來看，股市多頭格局不變，這波史上最大的外資回補潮即將來臨，究竟外資買了那些類股族群？也許我們可以從這些類股族群中，找到下一波股市的新方向！

從外資買賣超的類股中，我們可以找到國際資金的脈絡，Delta病毒影響全球產業鏈，各國的封鎖政策造成各種原物料供給失衡，海運塞港、缺櫃問題無解，造成原物料價格持續向上，國際原油、天然氣、鋼價、水泥價格走揚，帶動相關的類股營收、獲利持續上升，而相關的原物料上漲，各國央行為了控制物價，可能會快速縮緊資金，開啟新一波的升息循環，升息借款利率將提高，銀行放款業務利差擴大，獲利能力將逐漸提高，因此外資近10日買超最多的類股就是金融股，佔比高達45.92％，台灣的金融股獲利穩定，本益比低、殖利率相對高，在中秋連假前，買盤觀望氣氛濃厚，節後又會碰到美國FED這個月的利率決策，市場不確定因素高，此時投資金融類股風險相對較低，近10日外資買超前三名分別是新光金、中信金、開發金，比較其基本面後，中信金長年以來每股盈餘都高於新光金與開發金，殖利率仍有4.58%，8月中除息後，迅速填息完成，平均線呈現多頭排列，後續持續看好，投資人可以等股價震盪修正後，在考慮進場布局。

其他原物料或漲價題材的部分，外資近期買超最高的個股是鋼鐵類股的中鋼，其次是水泥類股的台泥，塑化類股中，外資買超最高的是中石化與台聚，這四檔類股之中，獲利能力穩定呈現毛利率、營益率、純益率三率三升的只有中鋼跟中石化，這兩檔股票的技術線型剛從谷底回升，突破月線之後，在月線附近震盪，中秋連假之後，如果仍能維持在月線附近整理，且外資持續買超，值得考慮跟隨外資的腳步進場布局。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意