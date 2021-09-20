根據財政部資料庫顯示，以5、6月銷售情況來看，住宿餐飲業最多掉3成。（劉宗龍攝） 5月本土新冠肺炎疫情衝擊內需產業，受創最嚴重者當屬住宿業和餐飲業，根據財政部資料庫顯示，5、6月本土疫情最嚴重的情況之下，住宿餐飲業業績較去年同期最多跌約3成左右。

根據統計顯示，住宿業受到的衝擊甚深，本土疫情爆發大約是5月中旬，開始影響住宿和餐飲業，5月住宿業總銷售額為4.6億元，較去年同期5.2億元，減少約11％左右；為以6月總銷售額來看，為103億元左右，較去年同期的147億元減少約30％。

餐飲業5月總銷售額為133億元，較去年同期還略增5％；6月總銷售額為609億元，卻較去年同期805億元，減少24％，也是衰得相當慘重。

不過若以註銷稅籍、營業人歇業情形來看，餐飲業5、6、7月歇業的家數分別為633家、544家以及712家，相較於2019年尚未爆發疫情同期也維持600至700家水準，並未爆發性增加。而至6月底止，住宿業者仍還有約12萬家，較去年同期的11萬家左右繼續增加；餐飲業則還有15萬家，也較去年同期的14萬家持續增長。

行政官員解析，雖然本土疫情造成住宿餐飲業業績衰退，但是卻未造成營業人大幅減少。主要原因是多數的業者、小店業者認為本土疫情算是短期衝擊，所以不一定會註銷稅籍退出市場；其次，有些新的業者「危機入市」在住宿餐飲業低迷的時候，掌握谷底反彈的機會，所以願意新加入市場。

(時報資訊)