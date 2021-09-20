政府公共平台本周有2大任務將上線，首先是今天開始BNT和高端疫苗預約接種；其次是周三（22日）數位五倍券開放綁定，關貿如臨大敵，中秋假期不放假加班，預防系統再度卡卡。為避免去年發放三倍券首日網路卡卡事件，歷史重演，已加大頻寬2倍，並且上線之前多次壓力測試。

關貿也指出，這次仔細計算流量。以BNT疫苗來說，雖然有400萬人表達有意願施打，但是首批符合資格者僅91萬人；加上高端符合資格者60萬人，共計150萬人，系統應可以負荷。

另就外界關心，22日的數位五倍券上路的準備情形，關貿表示，民眾綁定數位五倍券會到通路，如各銀行、電子支付通路先綁定，各通路平台系統要先順暢，才會綁定成功。然後才會到振興五倍券官網進行「共同綁定」和「勾選加碼券」。

需要搶名額只有400萬的好食券，只要民眾在各通路（信用卡、電子支付）網頁綁定成功不用抽籤就會有。不過共同綁定有後悔期，是否搶到好食券須等到10月6日才知道結果，關貿指出，400萬名額真的不少，民眾不用急於第一時間綁定。

其他加碼券的部分，雖然8部會都可以勾選，部分加碼券有支付工具限制外，且一周之內只會抽中1種券，例如周二上午抽中國旅券，其他加碼券當周就都不會被抽中，一人最多中4種券。且一旦勾選完成就沒有後悔的機會，所以想要勾選什麼券就要想仔細。

關貿說，即使事前做足了準備，但「門就這麼大」也受不了一瞬間湧入這麼多人，所以民眾上線時若真的遇到轉圈圈情況，也請保持耐心等待網站順暢。關貿也提醒，這次五倍券優惠很多、且禁止跳車，民眾上線之前真的考慮清楚、下好離手，上線時也請分散、分流，才不會卡卡。

(時報資訊)