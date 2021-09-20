五倍振興券預計10月初上路，交通部觀光局日前也公告國旅券抽獎日期，各家旅遊業者摩拳擦掌，鎖定民眾口袋內的五倍券及國旅券推出優惠，例如消費10％回饋，或與銀行、行動支付業者合作推出折扣加碼大放送，綁定指定支付可享有旅遊金等方式。

交通部推出的國旅券，面額1000元是8種加碼券中最大，發行量120萬份也是最大。由於疫情影響比預期要久，政府預算有限，無法再比照去年推出安心旅遊，因此業者多寄望這波五倍券與國旅券商機。

以長榮連鎖酒店為例，鎖定民眾的紙本五倍券，推出最高1000元五倍券折抵1300元房價的優惠，5000元全部掏出來，等於免費入住要價6500元的雙人房。

綁定數位 贈5千旅遊金

KKday則瞄準綁定數位五倍券的族群，消費者綁定合作銀行信用卡、LINE Pay Money、街口支付，就能領取折扣碼，包括星級飯店、豪華露營、離島體驗、帛琉旅遊等指定商品優惠，每人可獲得近5000元的限量旅遊金，等於享有10倍優惠。

易遊網精選環島之星與郵輪式列車約30支觀光列車行程，使用五倍券訂購，最高可再現折2000元，眾多行程原價每人最低7900元起，使用五倍券並搭配加碼折扣，單人的團費最高幾乎全免。

滿千送千 瞄準頭回客

易遊網除五倍券加碼活動，也搶攻1000元國旅券，推出滿千送千活動，凡使用國旅券消費滿千元，回程即贈總價1000元國旅折扣碼，限量5000份，讓旅客下一趟繼續省。

經濟部昨日表示，數位五倍券今年特別新增共同綁定功能，讓每位民眾5,000元的消費回饋金可以累積在主綁人的數位工具上使用，主綁人加共同綁定人最多5人，累積回饋金最高25,000元，加上前400萬名綁定數位五倍券者，免抽籤即可獲得每名500元的好食券加碼，主綁人總計可獲27,500元的使用額度。

下好離手 綁定不可改

經濟部指出，民眾在綁定前可至五倍券官網(5000.gov.tw)，查詢比較各種數位支付業者的優惠方案後，選擇於官網所連結的行動支付、電子票證或信用卡等數位支付業者頁面進行個人綁定，一經綁定後即不可再變更。綁定成功，頁面會引導想再進行共同綁定民眾連結回五倍券官網，利用讀卡機或健保快易通APP進行共同綁定；家中沒有讀卡機的民眾，在完成主綁人個人綁定後，可以持主綁人及共同綁定人的健保卡到四大超商事務機，按步驟操作即可順利完成共同綁定。

(時報資訊)