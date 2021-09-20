證券櫃檯買賣中心已於7月7日公告「開放一般自然人承作連結國外個股、ETF、股價指數及白銀的差價契約交易」，群益期貨於9月14日經中央銀行核准，為國內首家期貨商可承作連結國外個股、國外股價指數及白銀之標的差價契約（CFD），具槓桿特性，最高可有10倍槓桿；即日起台灣投資人投資美股、國外指數及白銀商品有了新的選擇。

群益期貨獲准交易的差價契約（CFD）標的，包含各種耳熟能詳的美國股票及海外重要指數，個股類有：蘋果、英特爾、微軟、星巴克、輝瑞藥廠等公司，皆為美國上市大型的企業；股價指數包含道瓊工業指數、標普500指數、納斯達克100指數、德國DAX指數、日經225指數及恆生指數等國際關注指數，未來都可於群益期貨MT5交易平台上交易。

美股（CFD）商品交易具有以下四大優勢：一、交易成本低，遠低於美股複委託。二、具槓桿特性，最高可有10倍槓桿。三、商品規格微小，最小交易單位為一股。四、雙向交易，可先買後賣，亦可先賣後買。美股（CFD）因商品規格微小，群益期貨以「奈米股」為命名，提供投資美股的年輕人、小資族，一個具有資金安全，奈米股手續費僅需要0.1％，單筆最低收費僅需5美金，大幅降低美股投資人短線交易成本；合法合規的投資管道，並以24小時的在地服務，提供投資人一站式購足的金融平台。

即日起投資人想要交易國外個股、國外指數及白銀差價契約，可以透過輕鬆在家五步驟，花費10分鐘完成「槓桿保證金契約交易」開戶手續，成為群益新客戶；如為群益舊客戶需要完成「合約書加簽」，兩種皆可於群益線上開戶APP或官網進行申請，完成後即可至槓桿交易平台MT5，進行國外個股、國外指數及白銀差價契約的交易。

(時報資訊)

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