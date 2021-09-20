全球景氣復甦，帶動市場風險偏好回升，雖有利於資金前進股票，但追求收益的需求亦持續高漲，統計今年前八個月績效表現最強勢的前十大債券型基金，全面繳出正報酬，不過表現分歧，平均漲幅介於0.24％～6.62％之間。

檢視前十強債券基金類型，有四類債券基金為高收益債券相關基金，分別為美元計價高收益債債基金的2.33％、環球高收益債券基金的2.2％、當地貨幣計價的環球高收益債券基金的1％以及歐元計價高收益債券基金的0.46％。另外，景氣回溫推升公債殖利率走揚，和通膨掛勾債券、受惠信評上調的參與放款基金和環球短債等三類債券也表現相對突出。

摩根環球高收益債券型產品經理黃百嵩指出，全球經濟持續擴張，不論是強勁的企業獲利動能或是持續改善的資產負債表，皆有助於高收益債券前景，特別是高收益債往往與景氣走勢同步，當景氣向好，企業獲利成長時，高收益債投資氣氛亦能加溫。整體來看，受惠景氣復甦、企業獲利上修，與美股續創新高，高收益債今年以來表現領先，成為唯一繳出正報酬的債種。

黃百嵩表示，投資高收益債券最擔心的就是發債企業破產，導致債券違約；然而，現下這個狀況並不存在，因為在美國巨額財政刺激措施出台、新冠肺炎疫情改善、全球疫苗接種持續以及油價彈升等諸多利好因素的推波助瀾下，全球景氣持續擴張，美國多數限制措施解除，強勁的總經環境同步帶動美國企業營收及現金流持續改善。

統計顯示，高收益債今年以來違約率明顯下滑，過去12個月高收益債券違約率下滑至1.63％，市場預期年底前可望進一步下降至0.65％，遠低於去年6.8％的全年違約率。顯示高收益債券發債企業信用結構健康，利息支付能力提升，除了有利於高收益債券前景，亦是今年以來上漲動能的實質支撐。根據歷史統計經驗，高收益債違約率大幅下滑發生在2003～2004年及2010～2011年，同期間「明日之星」（Rising Star）金額均有大幅跳升情形。

(時報資訊)