全球股市近期再現波動，導致股票基金短線報酬也跟著收斂，但若將時間拉長來看，不少股票基金前八個月仍逆勢繳出亮眼的雙位數正報酬成績。統計今年迄今前十強股票基金類型，平均報酬均有兩位數起跳。

進一步檢視前十強股票基金中亞股基金一舉包辦了四席，依序為台灣中小型股票基金的30.59％、台灣股票基金的26.14％、越南股票基金的25.37％和印度股票的21.15％。全球景氣持續擴張，也帶動金融股票、美國房地產股票和資訊科技股票等產業型基金表現強勢。

摩根投信產品策略部副總張致寧指出，台股與美國、國際景氣有高度連動關係，進入2021年隨著美股彈升，特別是那斯達克指數大漲激勵，帶動台股投資情緒再度增溫，站穩萬七行情之上，有利多方熱度持續。

張致寧表示，整體環境改善、企業獲利提升、台股整體基本面較過去更為扎實穩健等條件，據摩根Guide to the Markets統計，台股今年企業EPS年增率有望達41.2％的水準，且台股具有高殖利率優勢，帶動股票估值更具吸引力，再配合台灣外匯存底水位高、匯率走勢穩定等優勢，均強化投資人有意布局台股的意願，並帶旺相關股票基金績效。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台灣經濟內熱趨勢持續，根據最新公布台灣出口數據顯示8月出口金額創歷年單月新高，更讓出口連14紅，其中電子零組件、資通與視聽產品、基本金屬、機械全數改寫新高，反映目前台灣出口仍持續受惠全球復甦後的補庫存效應、5G等新科技及數位轉型、消費性電子備貨潮及旺季效應、原物料價量齊揚等，預估9月出口年增率將維持雙位數增長，第四季有機會突破400億美元大關，有利強化台股基金面支撐。

至於市場關切美股能否續漲話題，摩根美國科技型產品經理張致寧表示，根據道瓊市場調查，美國標普500指數成分企業現金水位高，和2019年第三季度底相比，成長幅度超過30％。企業滿手現金推升企業啟動庫藏股計畫的意願，市場預期標普500指數成分企業今年底前的回購金額可望達658億美元，明年總回購活動將激增至850億美元，預期有望持續引領美股向上攻堅。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，雖然變種病毒為經濟復甦帶來擾動，不過美國經濟大體而言仍走在復甦軌道上，加上市場資金環境仍寬鬆，對於美股後續表現仍不看淡，惟操作上也須持續關注疫情的發展、地緣政治議題變化，在投資操作上建議仍以產業分散配置為主，以平衡投資組合波動，包括科技、消費、通訊服務等類股可持續關注。

(時報資訊)