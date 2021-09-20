外貿協會首度主辦2021年台北國際塑橡膠工業展及台北國際製鞋機械展「DigitalGo」數位線上展28日登場，吸引鳳記及富強鑫等52家廠商報名參展，透過雲端虛擬展示、線上採購媒合等多元行銷模式，俾助今年台灣機械產業產值飆上1.1兆～1.2兆元新高。

機械公會與貿協共同主辦的台北國際塑橡膠工業展及台北國際製鞋機械展，受疫情影響，決定取消實體展覽而改為線上展，並推出全新「DigitalGo」數位活動。

機械公會彙總統計，今年前八月台灣塑橡膠機出口值回升至6.54億美元，年成長11％，在台灣機械設備出口品項排名第九。

貿協表示，2021年台北國際塑橡膠工業展及台北國際製鞋機械展數位展重新徵展，國內計有富強鑫、鳳記、世林、天崗、鏈發射出、華周、鼎坤、全立發、誠玉開發、銓寶、壯鋼、琮偉、鑫野智動、一億及鞋技中心等指標性廠商參展，全球前三大德國Kiefel、全球最大製鞋機械廠DESMA及MAGMA等52家廠商參展，28日登場，展開為期一個月數位線上展，展示塑橡膠及製鞋機械的新式機種及解決方案。

身兼機械公會理事長的鳳記董事長魏燦文指出，今年將在線上向國際客戶介紹全電式中空成型機。鳳記全電式中空成型機屬中小型，可做出20公升化學桶，鎖定化學、食品加工及農藥等行業，市場瞄準東南亞、中東及非洲等國家。

貿協表示，貿協針對印度、泰國、土耳其、中東、非洲及北美包裝等市場，介紹參展廠商的解決方案。每周兩天在工廠Live播出，利用數位影音，打造塑橡膠及製鞋產業實境秀，讓訪客目光拉進各工廠現場，直接與參展商互動，深入瞭解產品運作性能及實際應用。參展廠商線上展示商品外，貿協還結合周邊像論壇、說明會、工廠直播與Poadcast等多元數位行銷服務，用視覺與聽覺，全方位推廣參展廠商產品。

(時報資訊)

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