工研院主導，將在台南設化合物半導體與應用產業專區，以電動車應用與化合物半導體為核心的產業生態系發展，打造南方下世代半導體科技雨林。台灣機械工業公會看好第三代化合物半導體產業潛在商機，理事長魏燦文29日受邀出席南方雨林計畫啟動儀式，機械公會也尋求未來與工研院雙方合作機會。

工研院指出，去年起依循政府大南方計畫理念，構思「南方雨林計畫」，規畫在南部打造化合物半導體與應用產業鏈，讓台灣具有競爭優勢的半導體產業，向新興化合物半導體領域延伸發展，經過九個月整合，將在台南啟動以電動車應用與化合物半導體為核心的產業生態系發展，攜手台南市府成立化合物半導體與應用產業專區，共同打造南部化合物半導體產業生態雨林。

機械公會秘書長許文通指出，近幾年，能源與通訊產業的迅速發展，電動車與5G等的應用越來越多，其中功率晶片、5G晶片與高速傳輸用元件已成為明日之星。

許文通表示，南台灣機械產業很多長期耕耘車用零配件、塑膠及機械加工等領域，其技術實力與國際格局不亞於科技業。政府近期推出南部科技產業廊帶概念，與機械公會推動的第三代化合物半導體產業設備發展機會，不謀而合。

許文通表示，機械公會曾與工研院合作，針對第三代化合物材料的切割、研磨與量測等進行產業布局，協助促成德國創浦與工研院雷射中心合作、工研院機械所與創技在碳化矽晶圓的複合加工技術開發等，機械公會理事長魏燦文受邀參加工研院主辦29日南方雨林計畫啟動發布會，期望共同打造大南方化合物半導體產業生態雨林，帶給南台灣豐富的應用與新產業機會，也為台灣機械產業帶來新的發展機會。

(時報資訊)