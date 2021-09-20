高雄外圍地價直直漲，包括岡山、鳳山、橋頭、小港、左營、楠梓等六個行政區，近半年來地價均創下新高紀錄，未來的房價，除左營的高鐵生活圈直接漲破每坪45萬元外，其餘五區的房價，恐怕也都將直奔3字頭高點。

這波高雄外圍地價創高，起於皇苑建設在今年3月以每坪59.10萬元高價，標得高雄捷運紅線岡山站生活圈的1115.05坪建地，前一個紀錄保持者，則是隆大營建的每坪51.83萬元，同樣屬於87期重劃區的地價，刷新時間大約只有半年。

業界說，今年6月之後，「地價幾乎月月有區域高價出現」，漲速越來越快，6月9日華友聯才以每坪約135萬元，買進鳳山國泰重劃區1,079.14坪「商三」土地，永達營造就在6月21日以每坪161.88萬元，標購723.98坪土地，未來這裡的房價，每坪將上看35萬到40萬元，遠遠脫離目前的2字頭行情。

至於橋頭地價的創價者，則是達麗建設，在今年7月22日以每坪52.61萬元區域高價，買進1,805.59坪「商二」建地，隔周28日再拿下3,440坪「住四」土地。

達麗董事長謝志長指出，橋頭新市鎮介於橋頭科學園區和台積電規畫設廠的高雄煉油廠舊址，且是腹地最大的高雄重劃區，吸引達麗下重手搶地。

業界說，橋頭新市鎮近六年來，房價從原本每坪15萬到16萬元，漲到目前的25萬到29萬元，以地價的飆漲情況來看，未來每坪站上3字頭是可以預期的。

比較接近市區的左營區，特別是高鐵生活圈，原本的高價是福山段土地每坪155萬元，在2019年10月所創下的，不過今年9月8日已由鑫龍騰開發打破記錄，以每坪達200萬元買進「御花園KTV」舊址517.48坪「商四」土地。

大邁廣告副總經理許瀚員表示，左營高鐵生活圈目前大樓售價，每坪介於35萬到40萬元間，未來的新案開賣之後將直衝45萬元以上，房價跟著地價再創高。

原本每坪介於28萬到50萬元間的小港地價，也在今年8月17日，由清景麟建團隊以每坪65.42萬元，取得2,180.90坪「商三」土地，楠梓的創價則是9月15日的華雄建設，每坪64.21萬元標得839坪「商三」建地。

(時報資訊)