台鐵地下化之後，高雄美術館特區西邊的馬卡道變身綠廊道，沿路建案成為第一排景觀宅，友友事業的「美術帝國」好宅近兩個月來成交近20戶，新屋售價五年漲逾30％，中古屋則上漲24.31％。

友友事業董事長張永義指出，美術館園區西邊、平行的翠華路和馬卡道，變成綠廊道後，沿路的土地價格從每坪70萬到80萬元，暴漲到目前平均每坪150萬元，漲幅介於87.50％到114.29％，「還很難買到！」

曾任高雄市不動產開發公會理事長的張永義表示，該區房市越來越夯，馬卡道以西、壽山公園以東的內惟區域，空地本來就少，現在出售的價碼，「每坪開價都是100萬元起跳」。

他說，馬卡道和翠華路沿途的新成屋，售價跟五年前相比，至少上漲30％，友友事業推出的「美術帝國」建案，售價也從每坪32萬到52萬元，上調到每坪40萬到60萬元，近兩個月售出近20戶，去化速度相當快。

除了地價、新成屋價格上漲，馬卡道五年以上的中古屋大樓身價也上揚。台灣房屋集團趨勢中心副理李家妮表示，根據台灣房屋集團統計，馬卡道周邊近五年來中古大樓房價變化，每坪單價從2017年的18.1萬元，年年上漲，今年每坪均價已來到22.5萬元，一舉衝破2字頭，漲幅達24.31％。

李家妮指出，馬卡道路屬於美術館特區外環道路，與翠華路平行，此區段綠廊道全長約2.5公里，往北延伸可接往左營高鐵特區，往南則通往中都重劃區，綠廊道，完工啟用之後，銘傳路與美術北三路，也已打通，完美縫合廊道兩側的美術館豪宅特區及鼓山內惟舊部落。

台灣房屋高雄美術館加盟店東蔡志揚表示，以往的美術館特區，缺乏軌道大眾運輸機能，鐵路地下化後，馬卡道沿線不僅新增「台鐵美術館車站」及復設「內惟車站」，未來輕軌二期，也將沿馬卡道路設置「馬卡道站」及「台鐵美術館站」，讓聯外交通機能大幅升級，讓區域房價發展更具優勢。

蔡志揚指出，馬卡道路首排住宅大樓今年新屋最高成交價，實登每坪來到35.1萬元，且持續攀升中，中古大樓最高成交價逼近3字頭，皆創近兩年高點。隨各項建設陸續到位，未來房市量能更值得期待。

(時報資訊)