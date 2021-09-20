疫情趨緩、國旅市場雖逐漸回溫，但進入9月各級學校開學，觀光飯店周間平日與周末假日住房率落差很大，不少消費者並等待10月上路的振興五倍券到手後才出遊度假，為此，全台北中南東均有觀光飯店「不等振興券，自己先振興」，掀起客房促銷大戰。

包括台北晶華、圓山、六福萬怡酒店、關西六福莊、台南老爺行旅、台南大員皇冠假日酒店與台東池上日暉國際渡假村，及礁溪晶泉丰旅，捷絲旅台北西門館、台北三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、台南十鼓館、高雄站前館及高雄中正館，均祭出「免等振興券，直接享優惠」口號以廣招徠、爭取訂房。

台北晶華酒店9月初即以買住房送餐飲策略，強打「買6,000送6,000，餐飲全額回饋」住房專案，為搶中秋與國慶連假商機，除將優惠延長至10月11日，並加碼將人氣菜色「招牌片皮鴨三吃」加入6,000元餐飲回饋金的選項中，提供近20種套餐組合讓房客選擇，可在客房內用，亦可退房後外帶回家。另加入晶華會APP可享房型升等禮遇，加購高鐵車票另有八折優惠。

圓山大飯店祭出「不必等振興券」推出「圓山饗振興FUN遊東密道專案」，9月30日前全館消費滿5,000元就可獲得6,000元「住宿」或「餐飲」兌換券，以及二張圓山東密道導覽券。

搶在振興五倍券開跑前，六福旅遊集團以「提前暖身」為名，旗下台北六福萬怡酒店推出「六福振興有禮 萬怡大FUN宿」優惠，於9月底前預訂且入住官網任一住房專案，每滿1,000元就送300元住宿抵用券。其中3,699元「好食光 美味宅著走」住房專案，含住房加早餐，並送牛肉麵雙人份禮盒。「愛你久久 指定日快閃住房專案」為每日限量的超優惠專案，兩人入住卓越客房只要2,399元。

台南老爺行旅搶在振興五倍券上路前先加碼送「住宿折抵金」，9月底前凡入住「五告厚！振興專案」或「甘之如飴振興專案」，不分平假日每房皆現折百元，等同住宿每晚最低只要2,700元起。另「買一晚送一晚」 專案，雙人出遊每晚3,998元起、四人同行每晚6,998元起，標榜最低每人每晚平均不到千元，專案再享早餐八折加購及高鐵搭乘優惠。

(時報資訊)

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