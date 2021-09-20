台灣夏普去年7月入主美妝品牌「美華泰」，展開全新轉型計畫，繼跨入電商後，近日又宣布展開二度轉型，打出零成本、零囤貨、零壓力等三「零」號召，開創全新團購平台「揪美美」，希望藉由人人共榮的社群電商成立，再創新商機。

美華泰站在零售產業第一線，從服務街坊鄰居婆婆媽媽起家，近幾年為因應時代轉變及疫情變化，也從線下轉戰線上。繼台灣夏普2020年7月宣佈收購美妝品牌「美華泰」後，歷經半年時間準備，由美華泰轉型的電商平台已於去年12月23日正式上線，現有美華泰百分之百持有的全新新團購平台「揪美美」也應運而生，揪美美相中了希望開啟斜槓人生的團主出擊，主打每個消費者都可以靠揪團「美美」的。

台灣夏普指出，新設的「揪美美」平台，從品牌名稱就可以清楚了解，此平台屬「揪」團性質，上面揪的好康商品全都來自美華泰團隊的手筆，透過美華泰團隊嚴選且經比價過的選品池，團主既不用貨比三家，也不用再三比價，希望不僅團主自己可以安心購買，也可以放心推薦給親朋好友和姊妹。

美華泰總經理王孟芸指出，由自由、兼職勞動者主導的「零工經濟」正盛行，揪美美這個平台當初的設想，就是希望將揪美美打造成一個人人都能輕鬆及快速擁有斜槓第二人生的創業平台，同時也是好姊妹們分享好物的平台。

王孟芸強調，揪美美從平台發想、品牌商品申請及打造平台並成功的壓力測試，共費時半年有餘，終於在眾人的努力之下，於2021年8月中開始試營運，而期間多位團購主除了給予揪美美許多建議外，也創造了百萬以上的業績，為正式上線前成功墊基。

(時報資訊)