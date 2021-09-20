在外界及市場法人對於PC產業前景多有雜音之際，宏碁董事長暨執行長陳俊聖則是幾度重申，在目前PC市場需求持續大於供給，加上疫後混合型工作模式及結合工作、學習和娛樂的多元需求，都可望為PC後市帶來成長動能。宏碁也預計將於10月13日舉行下半年度的全球線上新品發表會，預計將端出更多結合新生活型態需求的PC暨周邊產品線新品。

宏碁以「Made For Humanity（為人類而生）」作為[email protected]的發表會主題，聚焦科技在疫情下及疫後新生活型態中，為強化生產力帶來的需求，推出系列新品。

預計宏碁在繼上半年端出多款電競、創作者系列及教育多元需求的新品後，下半年將進一步強化旗下主力的輕薄、商務型筆電系列產品線陣容，並針對整合混合式新工作型態、娛樂及創作等多工效能需求推出新品。

今年以來，宏碁受惠教育市場及居家辦公需求未退，帶動整體筆電銷售供不應求下，上半年營運衝上11年來新高表現。其中，翻漲數倍的稅後淨利來到56.40億元，稅後每股盈餘亦站上1.88元高點。

展望下半年，宏碁釋出對需求樂觀、訂單能見度已可達今年年底的看法，尤針對市場雜音最多的Chromebook，陳俊聖直指在未來幾年內，仍將持續扮演拉抬整體PC市場成長的重要角色。此外，微軟新一代作業系統Windows 11即將登場，加上英特爾及超微新一代CPU的助力推動下，預期也將為第四季到明年後的PC市場挹注換機動能。

不過對於供應鏈缺料的問題，宏碁也指出，整體料況改善情況有限，長短料問題仍是目前各廠頻繁面臨的情況。

市場法人則認為，在歐美等國家陸續解封下，居家辦公／學習的需求已開始降溫，Chromebook及消費性的筆電產品也將受到較大影響，因此目前對於PC前景及宏碁等品牌廠營運後市，仍多持觀望態度。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意