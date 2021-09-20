宅經濟需求持續成長，電競市場從2020年一路暢旺至今，其中電競筆電市場即將進入感恩節及聖誕節等歐美銷售旺季。法人預期，切入電競筆電供應鏈的偉詮電（2436）、譜瑞-KY（4966）及義隆（2458）等IC設計廠下半年出貨表現可望維持暢旺水準。

新冠肺炎疫情推升宅經濟需求大幅增加，電競市場更從2020年一路暢旺至現在，其中電競筆電需求更持續看增，研調機構IDC預估，2021年全球電競筆電市場需求可望達到2,790萬部，相較2020年成長16.3％。

在電競筆電下半年市場續旺，加上感恩節及聖誕節等歐美銷售旺季即將到來，可望推升電競筆電供應鏈拉貨續旺。法人看好，切入供應鏈的偉詮電（2436）、譜瑞-KY（4966）及義隆（2458）等IC設計廠下半年在電競筆電出貨表現上有望持續成長。

事實上，電競筆電在螢幕顯示以及散熱需求等規格上，都要求優於一般消費性筆電，舉例來說，螢幕尺寸要求較大，而且螢幕刷新率需達144Hz及極窄邊框等，再加上電競筆電幾乎搭載高規格運算處理器，因此相對也需要更強勁的散熱模組。

其中，偉詮電以USB-PD晶片切入筆電品牌大廠，幾乎全球前五大非蘋品牌都有偉詮電的USB-PD晶片蹤跡。法人指出，偉詮電受惠於USB-PD晶片需求持續暢旺，全年出貨量，將有望再度改寫歷史新高水準。

偉詮電公告8月合併營收達3.18億元、年成長30.2％，寫下單月歷史第三高，累計2021年前八月合併營收為23.15億元、年增44.1％，創歷史同期新高。法人預期，偉詮電全年獲利將可望達到翻倍成長，並改寫新高水準。

至於義隆在筆電觸控IC、觸控板及指紋辨識IC等產品線大啖筆電商機，且目前競爭對手在筆電市場逐步淡出，使得義隆在下半年的電競筆電市場大有斬獲。法人預期，義隆全年獲利將有望賺進超過一個股本，且2022年筆電需求可望持續成長，屆時將延續業績成長動能。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意