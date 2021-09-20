時序進入2021年下半年，研調機構TrendForce集邦諮詢針對2022年科技產業提出十大趨勢，其中與顯示技術相關的就占兩個，除了Micro／Mini LED技術百花齊放之外，摺疊手機定價可望更趨近主流機種，並預估2022年摺疊手機滲透率將突破1％。

TrendForce表示，2022年Micro LED技術仍然存在許多瓶頸，以至於整體成本居高不下，但參與Micro LED上中下游廠商依舊熱度不減，積極建立Micro LED生產線，在Micro LED自發光顯示應用產品方面，電視產品是目前Micro LED顯示技術主要開發的產品之一，最主要的原因是電視相較於IT產品其規格門檻較低，有利於Micro LED技術的發展。

因此，三星推出110吋商業型Micro LED被動式趨動方案的顯示器後，預估將持續發展88吋以下家庭用主動式趨動方案的電視，亦即由大型顯示商業應用延伸至家庭場景的應用，進而擴展Micro LED整體應用的市場。

Mini LED背光顯示應用產品方面，品牌廠商為了增加顯示器新亮點，追求百萬等級的高對比度，以對比OLED的顯示效果，欲提高Mini LED背光燈板上的使用顆數，因此，Mini LED的使用顆數與傳統背光LED使用量相比將有10倍以上的成長，而在Mini LED SMT打件到背板上的設備精度及產能相對也需要提升，目前Mini LED背光源以被動式趨動方案為主，未來將朝向主動式趨動方案發展，Mini LED使用量將大幅成長，故SMT打件設備的性能及產能，將成為品牌廠商評斷供應鏈的關鍵因素之一。

此外，AMOLED技術工藝再精進與屏下鏡頭革新，再掀手機新風貌，AMOLED技術逐漸成熟，為保持領先優勢，一線廠商仍試圖增加更多功能與規格，以提升AMOLED面板的附加價值。首要可以看到持續進化的折疊設計，在輕薄與省電效益上更加優化，上下摺疊類似Clamshell設計的方式，讓產品更貼近現行的手機設計，定價也貼近主流旗艦手機的價格帶，可望帶動銷售成長。

TrendForce預期，摺疊手機滲透率在2022年將突破1％，2024年挑戰4％。

(時報資訊)

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