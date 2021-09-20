第三代合作夥伴計畫（3GPP）首度發布，將於2022年Release 17凍結版本，首度納入非地面波（NTN；Non-terrestrial Network）通訊，作為3GPP標準一部份，對於行動通訊產業與衛星通訊產業皆為非常重要里程碑，TrendForce樂看低軌衛星將成為2022年十大科技產業新脈動。

行動通訊與衛星通訊原本為兩個獨立發展的產業，同時跨足兩個產業之上中下游廠商皆相異，然在3GPP納入NTN後，兩者產業鏈不僅有更多互動合作機會，且有望打造全新產業格局，根據TrendForce研究顯示，全球衛星市場目前以低軌衛星（LEO）最具發展優勢，自SpaceX引領話題後，也帶動更多衛星營運商相繼遞件發射衛星。

TrendForce強調，低軌衛星積極部署之際，尤以美國SpaceX申請發射數量為最大宗，其他主要衛星運營商包含美國Amazon、英國OneWeb、加拿大Telesat等，全球衛星發射數量以美國營運商持有數最高占全球逾50％；低軌衛星通訊強調訊號覆蓋不受地形限制，如山區、海上、沙漠等，且可與移動通訊5G作互補，此亦為3GPP Rel-17制定NTN規劃之應用方向，預期2022年全球衛星市場產值將有望受惠提升。

根據TrendForce研究顯示，全球衛星市場目前以低軌衛星（LEO）最具發展優勢，自SpaceX引領話題後，也帶動更多衛星營運商相繼遞件發射衛星，預估至2022年全球衛星市場產值將有望達2950億美元，年成長率達3.3％。

TrendForce表示，亞洲地區如中國低軌衛星部署與主要國家採商用角度相異，更注重「國防」方向部署，主導廠商為中國航天科工的「虹雲工程」與中國航天科技的「鴻雁星座」，且該兩項規劃皆於2022年完成階段性任務。

日本NTT DoCoMo發布6G發展，尤重非地面波（NTN）技術，可與低軌衛星相輔相成；韓國則發布「6G研究開發實行計畫」，其中包含規劃於2031年前發射14顆低軌衛星。

歐美地區包含美國對於低軌衛星與5G通訊間的配置，先以5G地面通訊為優先，完成釋出5G毫米波，故於24.75至25.25GHz頻段範圍內的地面站與人口數量皆受限制，低軌衛星廠須擔起防干擾保護責任。而歐洲於歐洲航天局與歐盟執委會等機構統籌下成立SaT5G（Satellite and Terrestrial Network for 5G）聯盟，以推動衛星與5G通訊結合與應用。

TrendForce指出，大型衛星運營商於初期布局逾千顆小型低軌道衛星，為考量小型低軌道衛星生命周期小於五年，故勢必著重低成本製造與發射方案，以有效控制資本支出，如加速普及化以降低整體成本，而SpaceX與Amazon個別採垂直整合與集團整合，且皆可與企業、政府、消費者串連，故可有效降低與它廠合作成本。

(時報資訊)