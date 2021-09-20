供應鏈缺料未解，不過電競PC市場需求仍維持強勁，上半年EMEA（歐洲、中東、非洲）地區的電競筆電、電競桌機市場持續增溫，累計該區整體電競PC出貨量以雙位數年增、達490萬台以上，研調機構並預期下半年在更多遊戲大作釋出、帶動升級需求下，將有較上半年成長、全年度突破千萬台以上水準。

依國際數據公司IDC最新統計數據顯示，EMEA電競PC市場在第一季以逾五成年增、拉抬出貨量達240萬台後，第二季再維穩增長步伐、達250萬台。惟受到缺料影響、壓抑出貨動能，加上去年同期基期高，年增幅收斂至6％。

至於兩大台廠宏碁及華碩在EMEA的出貨表現部分，IDC表示，雙A受惠電競及消費性筆電的銷售動能，優於其它品牌廠，在該區的整體PC（包括桌上型電腦、筆電產品）的市占率皆有所提升。其中在第二季的市占率，宏碁與華碩分別自上一季的8.5％、7.3％，揚升至9.6％及7.4％。

IDC指出，上半年推動該市場成長的主要動能，仍來自於在家工作／學習的消費需求，隨著下半年進入傳統電競市場旺季，遊戲大廠將陸續推出旗下新作，另一方面，不僅如Twsitch、Youtube等社群、影音串流平台湧進更多的遊戲直播主，從Steam和Epic Games等線上遊戲商的活躍用戶數來看，亦正逐步取代既有社交網路平台的趨勢，預期將為該區電競市場挹注更多玩家升級需求。

不過，迄今未解的供應鏈缺料及國際物流等問題，則仍會持續影響市場出貨動能。

IDC並預估，EMEA電競桌機全年度出貨量將達398萬台，電競筆電估達637.3萬台，整體電競PC出貨量將達1,035.3萬台，直至2025年，並將以2.5％的年複合成長率、增至1,142.8萬台，其中，主要成長動能仍為電競筆電，在2025年度成長至達798.8萬台，年複合成長率為5.8％，但電競桌機則將衰退至344萬台。

至於針對今年度全球電競筆電出貨規樣，IDC先前預估將有逾16％的年增幅、來到達2,790萬台，電競桌機則小幅年增4.8％、達1,750萬台。

(時報資訊)

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