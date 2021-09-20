新冠肺炎掀起宅經濟需求，使得遊戲主機市場需求不斷成長，且根據市調機構NPD Group最新數據，8月電玩相關硬體銷售金額年增幅達45％，任天堂、Sony及微軟等主機都有不錯銷售表現。法人看好，切入遊戲主機供應鏈的偉詮電（2436）、通嘉（3588）、茂達（6138）及鈺太（6679）等IC設計廠後續營運都可望持續看增。

根據外媒報導，NPD Group最新公告的數據顯示，8月電玩硬體銷售金額達3.29億美元，創下單月歷史第三高紀錄，且相較2020年同期明顯成長45％，累計2021年前八月銷售金額為29億美元、年成長49％，顯示任天堂Switch、Sony的PS5及微軟Xbox Series X／S等遊戲主機銷售力道仍持續增加。

據了解，由於宅經濟需求持續成長，使得Switch及PS5等遊戲主機在市場上持續熱銷，其中PS5市面上仍有一機難求的缺貨情況。供應鏈指出，目前客戶端在遊戲主機的拉貨力道仍持續成長，且訂單動能可望一路放眼到2022年，代表出貨動能有望穩定成長。

在遊戲主機出貨動能持續成長效應下，切入遊戲主機供應鏈的偉詮電、原相（3227）、通嘉、茂達及鈺太等IC設計供應鏈在營收動能上可望穩定上升。其中，偉詮電、原相及茂達等IC設計廠受惠於Switch將推出OLED新機效應，全年出貨動能有機會達到雙位數水準。

另外，茂達、鈺太等IC設計廠分別透過風扇馬達驅動IC及MEMS麥克風首度打入PS供應鏈，獲得Sony的PS5採用。法人指出，在PS5持續缺貨情況下，拉貨力道有望一路放眼到2022年，茂達、鈺太等IC設計廠將持續大啖遊戲主機商機。

除此之外，市場上不斷傳出Switch除了2021年下半年將發售的OLED版本之外，後續有望推出Switch後繼機種，屆時將納入更多台灣IC設計廠，不論電源管理IC、驅動IC及感測器等相關供應鏈都可望大啖訂單，持續搶攻遊戲主機商機。

(時報資訊)

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