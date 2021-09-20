近日除中能風電的離岸風電聯貸案爆出千億元超額認購天量，還有另一件金額接近500億元的超大型聯貸案也快結案。金融圈知情人士指出，富邦集團旗下的大富多媒體聯貸案，目前已經確定由中信銀出任管理銀行，聯貸總金額為460億元，和中能風電並列今年第三季規模最大的兩件聯貸案。

大富多媒體聯貸案當初即由同一集團的富邦銀行出任財顧，對外探詢各銀行籌組聯貸案的意向；據悉，除了中信銀出任管理銀行，其他共同主辦銀行，還包括了台銀、永豐、國泰世華、華銀、玉山、兆豐銀、彰銀等八家銀行，整體銀行團陣容還在持續增加中，不過大體上仍然以原班人馬為主。

金融圈人士指出，大富多媒體聯貸案，最早是在2010年當時富邦集團旗下大富多媒體為了向凱雷集團收購凱擘剩餘20％股權，使大富能100％完整持有凱擘，因此由永豐銀做為管理銀行，籌組524億元聯貸。

2015年該聯貸案進行借新還舊的債權重組，改由台銀出任管理銀行，除了原本的524億元之外，另外再新增66億的營運周轉金，而且聯貸規模也擴大到590億元。

金融圈人士表示，目前大富多媒體在整個金融體系的聯貸債權金額已低於400億元，因此聯貸規模已較前次聯貸案大幅降低，除了原有聯貸部位借新還舊，還包括新借的營運周轉金，聯貸總金額為460億元。

知情人士透露，該聯貸案的加碼幅度相當的大，大約加碼150點（1點是0.01百分點）左右，因此總利率水準至少超過2％，和許多以「地板價」1.7％訂價的聯貸案相比，可以說「好康」很多，因此有不少銀行對此案表達參貸興趣，該案預計10月可以結案。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意