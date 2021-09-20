個人信貸P2P市場面臨疫情和政府紓困，生態明顯變化，有些直接收編P2P業務，或被迫調整業務、與同業整併，包括PezzaLoan互利金融服務、join遠寶智慧借貸平台都已向金管會報備，待及剩餘債權處理完畢，就結束營業。

在台、港市場專作美國小額信用的安誼金融科技，也因為美國疫情役衝擊個人信貸市況，大幅調整業務轉為PE私募股權基金銷售。

PezzaLoan於2019年底開始投入運營，客群對象為個人及小微企業，表明以AI、大數據及區塊鏈等技術，協助企業評估自己的運營指標、財務數據、未來營收等；join遠寶智慧借貸平台採用A2A金流模式，提供企業、投資人金流代收（付）服務，試圖打造打造全台第一個P2P生態圈。

業者指出，新冠疫情重挫內需市場，信貸市場快速呈現兩極化，信用尚好的企業可以獲得政府紓困，無法均霑政府資源的企業多是借貸市場極高風險客群，P2P業者無法吸收，導致業務極快速萎縮，台灣P2P市場將進入重整期。

據悉，兩家P2P業者今年下半年將陸續清理完最後的債權，也就是曾向兩家公司借錢的客戶要完全清理，之後就將進行整併，join遠寶將回歸遠傳集團及遠東銀行，PezzaLoan團隊則併入普匯金融科技。

普匯金融科技亦是P2P業者，但是因主導者來自兩岸銀行企金業務，具備深厚的企金風險管控、行動銀行金融產品設計經驗，今年來完成新光國際創投的pre A輪募資，且支援上海商銀、王道銀行等AI智能科技與安全風控模組。

(時報資訊)

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