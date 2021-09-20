中小企業信用保證基金公布的8月各行業別取得融資金額統計，政府因應本土疫情5月升至三級警戒，6月啟動紓困4.0，7月資金加速到位後，8月僅剩零星撥款，使得含個人紓困貸款在內的「其他行業（含個人）」，在信保融資占比從7月22.75％的史上最高紀錄，8月回歸1％以下的常態比率。

根據信保基金8月承保行業別占比統計，在20個行業別中，占比最大仍是長期居榜首的「批發及零售業」、占比46.34％，7月退居第三名的「製造業」占比28.55％、重返長期以來的第二位，「營造業」占比11.68％、也跟著回到一向居第三的位置。

至於7月占比22.75％、高居第二位的「其他行業（含個人）」，6月時超越「營造業」，7月又輾壓「製造業」，但8月已狂洩至0.13％的常態。

信保基金統計區分的20大行業別，除前19大行業別，其他較特殊且稀少的行業加上個人同列第20類別。過去長期以來的常態情況下，通常第20類的金額及占比都相當低，幾乎未曾高於1％，更經常因為統計採計至小數點後二位數，甚至出現占比為零的結果。

政府5月因應本土疫情升至三級警戒推出紓困4.0，也再次提供新一波個人紓困貸款，反應在信保融資「其他行業（含個人）」占比6月衝高至18.33％的史上第三高，7月再衝史上最高，超越2020年5月的20.05％及6月的21.82％。

但7月底前個人紓困貸款幾乎全部都到位，加上疫情也降為二級，店內用餐陸續開放，8月「其他行業（含個人）」跟著回到常態。銀行資金調度主管強調，信保基金提供融資保證的個人紓困貸款已告一段落，至於壽險公司7月1日開辦的保單紓困貸款不在信保保證範圍，也代表信保融資的個人部分9月將降至更低的比重。

(時報資訊)