隨本土疫情受控，企業受衝擊趨緩和，根據中小企業信用保證基金最新公布的8月企業取得融資金額統計，8月協助中小企業取得的融資金額月減19.25％（328億元）至1,376.28億元，與去年同月相比則年減5.82％。

政府因應5月中旬本土疫情升至三級警戒，內需型產業受到相當大的衝擊，推出紓困4.0，金援受影響企業。從信保基金的統計來看，今年5月開始反應紓困需求，企業信保取得融資金額增至1,316.82億元，接著連二個月均大幅增加，6月增至為1,556.20億元，7月再衝高至1,704.31億元，但隨疫情疫情受控，7月底降至二級警戒，企業申請的紓困資金到位，8月融資金額明顯減少。

今年前八月企業透過信保取得融資金額共1兆377億元，但與去年同期相比年減9.75％。

觀察去年疫情爆發初期，4月政府紓困啟動後，5月企業透過信保取得融資金額一舉衝高至1,958.07億元，6月更進一步飆高至2,030.66億元的歷史單月新高紀錄，但在疫情控制良好及開始出現轉單效應下，加上企業申貸的紓困資金陸續到位，信保融資金額明顯緩和。

銀行資金調度主管表示，今年初新冠疫情延續極為穩定的情況，因此前四個月平均單月信保融資金額完全回復到疫情前低於1,200億元的水準，其中僅3月因為2月的農曆年季節遞延效應、略增至1,285.27億元，稍高於長期平均。預料若中秋節過後，疫情仍控制良好，應該可重返單月1,200億元之下的長期水平。

信保基金1974年成立以來至今年8月底，累計保證戶數為232萬多戶，累計承保件數991萬多件，累計承保金額逾16兆6,101億元，累計協助中小企業自金融機構取得融資金額逾22兆471億元。

(時報資訊)