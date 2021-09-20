中國互聯網平台之間彼此互相屏蔽、不能互通的狀況即將被打破，雖然有些人認為這是監管再度升級，不過從消費者及商家角度來看，反而更便利、更友善，對平台的黏著度可望提升。

現在大型平台多半限制不能將連結直接分享到其他應用程式，但這種做法在中國官方看來，不但影響用戶體驗，也擾亂市場秩序，因此工信部最近要求各互聯網平台要解除屏蔽。

以中國最大的社交平台微信為例，雖然用戶高達12億戶，是中國最大的即時通訊軟體，但微信對於其他平台，如阿里巴巴旗下的淘寶、字節跳動的抖音都設下屏障，無法在微信直接分享打開。但京東、拚多多的商品連結、還有快手，卻享有差別待遇，可以在微信上面分享，關鍵原因是京東、拼多多、快手的投資股東正是騰訊。

對騰訊來說，微信的巨大流量、又能提供部分商家「獨享」這些流量，一直是微信重要的獲利關鍵。商家促銷產品，若想要達到宣傳效果、接觸到足夠的潛在用戶，那麼花錢購買微信平台的流量絕對是重要手段，例如京東，每年光是雙十一的平台流量購買預算及廣告費，就要好幾億人民幣。

那麼開放互通後，怎麼看待對互聯網巨頭的影響？有一派看法是這對騰訊偏負面，因為像騰訊這樣龐大的用戶數，若日後可以分享給淘寶、抖音，等於是把自己的流量雙手奉上，讓競爭對手如虎添翼。

但也有另一派看法認為，互聯網平台開放彼此連接，並不全然是負面衝擊。

因為淘寶也必須對微信開放，目前支付寶仍是淘寶主要支付工具，未來騰訊微信可能成為淘寶另一個重要支付系統提供者，反而帶來新的商機。

互聯網廣告監管也有不同的正反看法，今年中國監管單位對於互聯網平台廣告訂出新規定，以往只要點擊廣告任意地方就可以跳轉，但現在規定只能點擊特定區域才能跳轉，所以廣告整體點擊通過率勢必大幅降低。另一方面，因應大數據監管，今年下半年開始，任何商家都不能拿到用戶的真實手機號碼，消費者就算下單網購，商家也只能看到用戶的虛擬帳號，訂單結束後就不能再接觸用戶，也無法轟炸促銷訊息。

這些做法一定會影響企業投放廣告的意願，大砍互聯網廣告預算。所以現在不管是淘寶還是美團上面的商家，都開始做自己店鋪的社群經營，例如自己弄個微信群，在群組發紅包或分享購物連結。

所以這會形成的趨勢就是花錢打廣告愈來愈不重要，但用心經營社群、抓住真正會帶來業績的客戶，比以前更重要。

加上平台互通開放後，消費者在自己習慣的社群平台上就能連結到其他平台，對社群的黏著度可能更高，像騰訊這種社群平台日後會愈來愈重要。

其實平台之間的互通開放本來就是全球趨勢，例如臉書過去就曾經因為不開放應用程式介面(簡稱API)給對手使用，遭美國司法部門提起反壟斷訴訟，臉書後來已經對外開放，但市占率也沒有因此往下掉，依然穩坐全球社群平台龍頭寶座，這顯示互通開放並不衝擊平台的用戶流量。

當然，廣告收入降低、經營成本提高，勢必會影響互聯網巨頭利潤，但這本來就是任何一個產業在快速發展過程中必須面臨的問題，行業過去幾年的暴利其實是不正常現象，像是外賣平台被詬病許久的騎手勞工權益、還有過度抽佣，均衍生出了各式負面效應，所以監管介入是必然。

但放長遠看，這些問題改善後，反而會增加商家或消費者對平台的黏著度，業者只是利潤率降低，但市占率不至於下滑。當獲利成長放緩的預期都已多數反映於估值的時候，投資人反而應該站在買方。

(時報資訊)