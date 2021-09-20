大陸消費者追捧國產潮流品牌（簡稱「國潮」）的熱度方興未艾，PwC（資誠，大陸稱普華永道）在最新一份調查報告指出，有接近四成的大陸消費者更傾向購買國潮品牌，比半年前的調查大增13個百分點。

2021年3月爆發的「新疆棉」事件，波及H&M、NIKE、愛迪達等多個國際知名品牌，加上多家國潮品牌在鄭州等天災中慷慨解囊，更推升大陸消費市場掀起一波國潮熱，包括李寧、太平鳥等本土品牌都受到消費者的追捧。

上海證券報報導，PwC於日前公布「2021年全球消費者洞察調研中國報告」。報告顯示，相較於國際品牌，愈來愈多的大陸消費者開始選擇國產品牌，而成功的大陸品牌即使在海外市場也能生存和發展壯大。2021年全球品牌百強中，有17個中國品牌上榜，占比達19.8％，比2020年提高兩個百分點。為了提高文化相關度，海外品牌正在和知名的大陸國產品牌進行跨界聯名。

報告也顯示，疫情並未抑制大陸年輕人的消費期望。預計未來六個月內，年輕消費者在各品類上的支出將超過年長消費者，其消費領域包括旅遊、時尚和外出就餐等。年輕消費者對自己的經濟狀況和環境抱持樂觀態度，對價格不那麼敏感，並傾向於將自己描述為「數位化」、「具有數據意識」和「環保」的消費者。

PwC調查並顯示，大陸的銀髮族也將帶來新的市場機遇。與同一年齡段的全球消費者相比，大陸老年消費者往往表現出更高的數位能力。預計到2021年底，大陸「銀髮經濟」規模可望達到人民幣5.7兆元。

報告建議，未來對於消費品品牌商來說，按照生活方式、興趣和消費習慣等來細分年輕的消費者群體，可能會比單純的以年齡區分更為合理。品牌商可透過跨界合作獲取更多的消費者觸點、打響品牌知名度，並加強與消費者的互動。

(時報資訊)