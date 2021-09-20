中國生物科技企業近年在國際間的表現有目共睹。尤其在開發全球使用的創新抗癌藥物方面，過去一年內，中國生技公司已簽署了五個價值逾10億美元的對外授權合約，代表中國已然進入國際梯隊，並且成為全球生物製藥行業的重要部分。

路透報導，8月時，在香港上市的中國生技公司－榮昌生物宣布，將和美國西雅圖遺傳公司Seagen簽署合約，榮昌將旗下一種抗腫瘤藥物－商業化抗HER2抗體藥物偶聯物（ADC）獨家授權給Seagen銷售。Seagen將向榮昌生物支付2億美元的首付款，以及後續最多24億美元的相關款項。這也創下中國生技企業和西方公司授權簽約額的新高紀錄。

報導稱，這是中國生技公司在過去一年內，簽署的第五個潛價值超過10億美元的授權合約。中國在開發全球使用的創新抗癌藥物方面，其扮演的角色愈來愈重要。麥肯錫全球資深董事合夥人樂誠鐸（Franck Le Deu）表示，中國已然是全球生物製藥行業一個重要且不可缺失的部分，而非一個獨立的生態體系。

根據一項研究，2020年中國占全球癌症死亡人數的30％，占新確診病例的24％。中國政府將治療癌症作為該行業的優先事項，這幾年相關行業已有斐然成績。至於中國生物科技公司為何能在較短的時間內取得重要成就，關鍵因素在於官方大力推動行業發展，吸引愈來愈多的海歸學者加入中國生技行業的陣容。

除了各項優惠扶持政策，中國官方在2017、2018年進一步將監管規範與國際標準接軌，加快新藥審批。

另一方面，香港證交所於2018年調整規定，允許未有營收的生物科技公司可在香港上市，帶動該行業融資規模大幅增長。

擁有成熟技術的中國生技公司雖還為數不多，但都擁有強大的野心。以在美國上市的中國生技企業百濟神州來說，專攻肺癌治療領域，其估值已達340億美元。目前百濟神州已建立起美國和歐洲的銷售團隊，還宣布將在紐澤西州新建研發和製造中心。這些中國生技企業正以強大實力，快速拓展全球市場。

(時報資訊)