由美國、日本、印度、澳洲所組成的四方安全對話（Quad），將於24日在華府舉行首次元首面對面峰會。

在全球陷入「晶片荒」困境之際，根據日經新聞報導，Quad成員國在本次峰會將討論採取相應措施，共同確保半導體供應鏈的安全。

自2020年年底爆發的全球晶片荒，相關產業歷經於九個月的衝擊後，目前沒有好轉跡象，許多市場人士悲觀預估晶片缺貨情況將延續到明年全年，影響所及，不僅汽車、消費性電子產品等產業廣受衝擊，更已威脅到全球經濟的復甦步伐，維護半導體供應鏈穩定也上升到國際和國家安全的層級。

成立宗旨在維護印太區域安全、對抗中國崛起的Quad，將於24日在華府舉行首次面對面峰會，與會元首包括美國總統拜登、日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森和印度總理默迪。

日經新聞18日取得峰會的聯合聲明草案顯示，美、日、澳、印四個成員國為了建立強大的半導體供應鏈，將探明他們的半導體供應能力並明確存在的薄弱環節。

聯合聲明並指出，先進科技的使用應該建立在尊重人權規則的基礎之上。

報導指出，聯合聲明並沒有提到中國，但Quad此舉是為了防範中國利用科技手段維持專制政權的方法，擴散到世界其他地區。

聯合聲明草案指出，四國領袖可望確認，「為硬體、軟體和服務打造堅韌、多元且安全技術供應鏈，攸關四國的共同國家利益」，同時為技術發展設定共同原則，強調「技術的設計、發展、治理和應用，應該由我們共享的民主價值以及尊重普世人權來形塑」。

Quad指出，希望這些技術發展原則將會引導此區域甚至全世界，邁向負責、開放且高水準創新，峰會聲明並呼籲國際社會廣泛採用相同原則。

報導指出，聯合聲明草案未點名中國，應是顧慮到印度希望保持其不結盟地位，以及避免與特定國家推動合作。不過，聯合聲明草案強調，「非法轉移或竊取技術是會動搖全球技術發展根基的共同挑戰，必須加以解決」，報導指出，上述文字顯然是針對中國涉嫌盜用技術而設。

(時報資訊)