香港長江實業創辦人李嘉誠近年不斷出售大陸資產，引發外界關注他是否將退出大陸市場。長實集團旗下公司近期出售上海靜安區的「世紀盛薈廣場」的60％股權，套現人民幣（下同）21億元。不過陸媒調查發現，長實目前在大陸仍有50多處房地產項目，分布在20多個城市。

根據香港地產商希慎興業日前的公告，該公司以35億元購得上海市新閘路「世紀盛薈廣場」。長實擁有該項目公司長和達盛地產公司的60％股權，上海兩家國企國盛集團達安房產開發公司分別持有15％、25％股權。

陸媒時代財經報導，對於這筆交易，長實回應指出，公司從此次物業出售中獲得收入約21億元。

此次物業銷售是長江實業的日常銷售業務之一，過去十年該公司在大陸物業銷售收入為年均約港幣298億元。

對長實來說這是一筆划算的生意。2005年，李嘉誠旗下的和記黃埔與上海達安、上海盛融投資公司（上海國盛集團前身）共同出資2.925億元，拿下該項開發案權益。按初始收購價及其股比計算，長實拿下該專案約花費1.755億元，16年後轉手出售獲得21億元。

報導指出，近年來，李嘉誠的長和系不斷收縮在大陸的戰線。從近五年看，2016年以200億元出售陸家嘴世紀匯廣場，獲益約54.3億元；2019年10月，將大連西崗專案轉讓予融創中國，交易總價超過40億元。2020年7月，以約71億元出售在成都的指標項目南城都匯，預估獲益38億港元。

不過，長江實業在大陸仍有50多個房地產項目，分布於20多個城市，其中在上海剩下真如副中心專案以及古北新區項目。報導指出，大陸仍是長實的重要版圖。據長實2021半年報指出，上半年物業銷售收入為147.89億港元，年減24％，其中大陸物業貢獻140.36億元，貢獻比高達94.9％。

(時報資訊)