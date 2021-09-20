繼娃哈哈創辦人宗慶后以後，大陸首富、農夫山泉創辦人鍾睒睒旗下「關子私募基金管理（杭州）有限公司」，16日在中國證券投資基金業協會完成備案登記，正式進軍私募業。

界面新聞報導，關子私募基金於3月23日在浙江省杭州市成立，註冊資本為人民幣（下同）3,000萬元，該基金董事長為鍾睒睒，法定代表人、總經理則是具有20多年的金融從業經驗的陳鑌。資料公司「天眼查」數據顯示，該基金是由養生堂有限公司100％控股。而鍾睒睒則持有養生堂公司98.38％的股權，為其第一大股東。

券商中國報導，儘管關子私募基金僅成立半年，但已開始對外投資業務。該基金於4月8日投資成立關子管理諮詢（麗水），註冊資本1,000萬元。

其中，大股東鍾睒睒則持股90％，關子私募基金則持股10％。關子管理諮詢（麗水）則是關子股權投資、承光管理諮詢兩家公司的法定代表人。

在此之前，娃哈哈創辦人宗慶后於7月12日取得基金從業資格，擔任浙江娃哈哈創業投資有限公司法定代表人、總經理。意味著先後創辦兩大國民飲料品牌、先後被評為大陸首富的宗慶后和鍾睒睒，兩人在實業戰場交鋒多年後，再次在資本市場相遇。

1991年，鍾睒睒拿下娃哈哈口服液在海南、廣西兩省的總經銷商資格。鍾睒睒把經濟特區海南的低價娃哈哈口服液運到廣東省湛江市高價出售，從中賺取價差，但不久後就被宗慶后發現此事，直接剝奪鍾睒睒娃哈哈代理商資格。這是兩人在商場上的第一次交手。

1995年，娃哈哈推出純凈水，時隔一年，鍾睒睒於1996年回到老家創辦浙江千島湖養生堂飲用水有限公司（農夫山泉前身），後續推出「農夫山泉」品牌瓶裝水，並在2000年推翻純淨水，提出「天然水」概念，迅速擴大市占率，但此一行銷策略也激怒包括宗慶后在內的同行。

宗慶后曾於2010年、2012年、2013年三度問鼎大陸首富，但自2015年起，娃哈哈的業績開始下滑，而鍾睒睒卻開始奮起直追，一邊拓展農夫山泉的產品線，一邊在資本市場大展拳腳，終於在農夫山泉2020年在港上市後，一舉成為大陸首富。

除了宗慶后、鍾睒睒以外，大陸知名企業或企業家進軍私募圈其實並不罕見，互聯網巨頭投身VC／PE（創投／私募）行業的現象更為普遍。

例如，小米集團董事長雷軍就親自擔任旗下兩家股權類私募基金：順為資本、小米長江產業基金的董事長。

(時報資訊)