過去一年半全球疫情一波未平一波又起，使各大藥廠在研發疫苗之餘也積極尋找治療方法，終於在近日有所成果。默沙東、輝瑞和Atea都預計近月發表新冠肺炎口服藥後期臨床數據，如獲正面結果最快可望在年底上市。

去年疫情爆發至今，美國食品藥物管理局（FDA）僅核准吉立亞醫藥推出的抗病毒藥物Veklury，也就是瑞德西韋成份的藥品上市，但這款藥品必須採用靜脈注射，在疫情進入長期抗戰期後缺乏用藥便利性，於是催生了新一代口服抗病毒藥。

投資機構傑富瑞（Jefferies）預期，任何一款新冠口服藥若能獲得政府核准上市，將為藥廠創造一年100億美元營收。美國政府已經和默沙東簽下12億美元預購合約，只要默沙東的新冠口服藥取得FDA緊急使用授權，合約就會生效。

近日投資人全都緊盯新冠口服藥研發進度，也使藥廠股價行情看俏，而分析師認為股價上漲潛力最大的就是Atea。

Atea研發的口服抗病毒藥AT-527預計在近月發表第三階段臨床試驗結果，且Atea已和羅氏藥廠簽約取得美國以外地區的銷售權。

SVB Leerink分析師盧伊斯（Roanna Ruiz）近日已將Atea目標股價調升至60美元，與17日收盤價26.23美元相比，高出近兩倍。

默沙東與Ridgeback Biotherapeutics共同研發的新冠口服藥可望搶先發表第三階段臨床試驗結果，且默沙東執行長戴維斯（Robert Davis）也宣稱，新藥可望在年底前獲得FDA緊急使用授權。

SVB Leerink分析師葛雷博施（Daina Graybosch）預期，默沙東新藥若能上市，足以讓公司股價上漲3美元。17日收盤默沙東股價71.68美元。

輝瑞研發的新冠口服藥同樣預計在今年底前發表第三階段臨床試驗結果。輝瑞財務長達美利歐（Frank D’Amelio）表示，輝瑞預計第四季向FDA申請緊急使用授權。

(時報資訊)