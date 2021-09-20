儘管華爾街存在超時爆肝的工作文化，大型投行今年仍然吸引不少年輕學子上門應徵，人數不減反增，基層職務加薪是一大誘因。

花旗集團、瑞士信貸、高盛、匯豐、摩根大通、摩根士丹利等跨國金融巨頭，今年吸引數萬名在校生及甫踏出校門的畢業生投遞求職信，應徵熱度有增無減。

近幾個月來，巴克萊、美銀、花旗、摩根大通等的倫敦基層職務薪資，由5萬英鎊調高到6萬英鎊；高盛給年資一年的分析師7萬英鎊。現在華爾街起薪10萬美元（約台幣280萬）已成常態，高於以往的8.5萬美元。

摩根士丹利在歐洲、中東、非洲（Emea）的據點，今年收到將近4.7萬封的實習生應徵信，較去年成長14％。

而知情人士透露，匯豐Emea的投行業務，今年有24,174人應徵，與去年相比增長7％；瑞士信貸在同樣地區，吸引逾2.6萬名學生爭取擔任實習生。花旗集團的倫敦分公司，今年前來應徵實習生的人數年增12％，約有1.28萬人。

今年摩根大通的投行部門釋出400個職缺，吸引來自世界各地的5萬多人應徵。高盛今年雇用2,900名夏季實習生，多於去年的2,727名；而據美媒CNBC報導，高盛去年收到全球10萬應屆畢業生的求職信，今年更是一口氣暴增50％。

今年匯豐在全球錄用778名實習生和畢業生，較去年多出41％。大摩在Emea錄取330位分析師與助理，比去年高出23％。花旗在Emea增聘633位全職分析師和助理，年增12％。

疫情讓華爾街投行的過勞問題加劇，今年仍能吸引頂尖大學的年輕人才登門求職，格外引人關注。今年3月，13名高盛分析師的自我評估報告外洩，抱怨每周工作超過90小時，其中一人描述他有睡眠問題，緊張不安情緒爆表。

英國畢業生就業研究機構High Fliers執行長柏查爾（Martin Birchall）表示：「銀行聲譽受損登上新聞標題，並未讓學生裹足不前。求職學生將超時工作都考量在內，他們想勤奮工作換取驚人報酬。」

(時報資訊)