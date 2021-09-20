在美國股民熱烈追捧之下，迷因股連鎖戲院AMC與電玩零售商GameStop股價急速狂飆，帶動羅素2000價值指數攀高，漲幅遠遠超越羅素2000成長指數。

拜迷因股股價大漲所賜，2021年迄今羅素2000價值指數漲幅達21.3％，同期羅素2000成長指數漲幅僅區區5.7％。根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）顯示，兩項指數的漲幅差距創下2002年來最大。

全球最大連鎖戲院業者AMC今年以來股價飆漲超過2,000％，是羅素2000價值指數績效超越成長指數的一大推手。

根據投資公司AJOVista數據，AMC是羅素2000價值指數走高的最大功臣。雖然電玩零售商GameStop在6月成為羅素1000指數成份股，但該公司依舊是羅素2000價值指數勁揚的第二大推手。

不過就標普500指數而言，成長股的表現仍然超越價值股。標普500價值指數2021年迄今漲幅約為15％，標普500成長指數漲幅較標普價值指數高出六個百分點，凸顯迷因股對部分指數帶來極大的影響力。

GameStop堪稱是2021年最熱門的迷因股，散戶大舉買進GameStop，一度讓熱門股票交易平台羅賓漢（Robinhood）宣布限制客戶購買GameStop，引發爭議。

GameStop市值躥升讓指數商富時羅素（FTSE Russell）決定將該公司移入大型股指數，加入蘋果、特斯拉與微軟等科技巨擘之列。

目前AMC仍屬於羅素2000價值指數，部分投資人表示，AMC股票經歷瘋狂漲勢後，股價早已不再便宜，似乎不符合價值股的定義。

AMC被歸類為價值股指數，意味著該公司在追蹤價值股的指數股票型基金（ETF）占有一席之地。AMC是規模160億美元的iShares羅素2000價值股ETF的最大持股。

(時報資訊)