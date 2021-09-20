網路券商羅賓漢向來是股市小白入門的首選，這家線上炒股平台現在尋求用戶基礎更年輕化，將展開深入大學校園的全國性行銷活動，拉攏大學生成為羅賓漢客戶。

羅賓漢主管今秋將啟動校園巡迴之旅，前進社區學院、傳統黑人學院及一般大學。凡利用學校電郵地址註冊開戶的大學生，羅賓漢會先提供15美元，開啟他們的投資習慣，開戶大學生還有機會抽2萬美元的獎金。

今年初數百萬人下載羅賓漢的股票交易軟體，買賣GameStop等迷因股票，當中多是初入股市的新手投資人。

羅賓漢今年稍早對外宣稱，該平台用戶的年齡中值是31歲，一半以上客戶是生平第一次開經紀帳戶。羅賓漢迄今已有逾380萬的學生客戶。

不過近來線上股票平台的交易活動有放緩跡象，羅賓漢第二季的平均每日股票交易量，與去年的同期相比幾乎停滯沒有增長。羅賓漢也看衰第三季，預測新增開戶數會銳減。

羅賓漢想招攬年輕學子如履薄冰。外界批評這家熱門線上券商推出的應用程式，將股票交易遊戲化，慫恿涉世未深的投資人，冒著高風險投資他們不懂的領域。

羅賓漢今年稍早才為了一起不當致死訴訟與原告和解，提告的正是誤以為炒股慘虧自殺的大學生家屬。6月羅賓漢同意支付美國金融業監管局（FINRA）裁罰的近7,000萬美元，FINRA指控羅賓漢放任資格不符的投資人從事高風險投資，也未善盡技術監督責任，導致系統當機影響交易。

羅賓漢產品長欽納普拉加達（Aparna Chennapragada）表示，羅賓漢今年重金投資資訊內容，採取年輕投資人易懂的形式。羅賓漢也會強化客戶支持，把平台有爭議的數位灑花功能刪除。

JMP Securities金融科技研究部門主管萊恩（Devin Ryan）指出，在社群媒體和免費股票交易平台的推波助瀾下，估計今年起已有逾2,000萬非專業的投資新手，開經紀帳戶買賣股票。

(時報資訊)