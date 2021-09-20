東南亞近來疫情再度拉警報，政府下令封城並加強防疫限制導致馬來西亞棕櫚油、錫礦及越南咖啡豆出口銳減，使全球原物料缺貨問題更加嚴重，價格屢創新高。

投資機構Natixis經濟學家Trinh Nguyen表示：「越南與馬來西亞在全球主要商品市場握有龐大市占率，因此當地原物料供應短缺的影響遍及全球。」

諸如聯合利華（Unilever）、J.M. Smucker Co.等民生用品大廠近日紛紛表示，原物料價格飆漲不斷增加成本壓力，不得不調漲商品價格。

聯合利華財務長皮克斯利（Graeme Pitkethly）表示：「棕櫚油是本公司潔膚產品的主原料，但棕櫚油價格如今比長期均價上漲70％，原因除了收成減少之外，市場需求擴大也助長價格。」

馬國是全球第二大棕櫚油生產國，但近日當地的疫情惡化，單日新增確診病例高達1.9萬人，令政府遲遲無法解除旅遊禁令，導致高度仰賴外籍移工的棕櫚油產業人力短缺。馬國棕櫚油製造商Sime Darby Plantation Bhd.表示，目前公司職務空缺多達6千個，是去年3月疫情爆發時的三倍。馬國去年棕櫚油產量有6％來自該公司，但人力短缺及氣候因素導致今年上半該公司棕櫚油產量下滑5％。

今年1到8月馬國棕櫚油出口年減13.6％。CGS-CIMB證券公司研究主管Ive Ng表示，今年底前馬國政府可望重啟經濟，估計明年初若放寬邊境管制將舒緩人力短缺問題。

馬國除了盛產棕櫚油之外，也是錫礦主要產區，而錫是電子零件的重要原料。今年6月馬國錫出口年減29％，使電子產品上游供應受阻更加嚴重。

疫情同樣嚴重的越南是全球第二大咖啡豆出口國，主要生產羅布斯塔咖啡豆，但今年1到8月越南咖啡豆出口年減8.2％，再加上主要產國巴西受乾旱影響咖啡豆歉收，也使咖啡豆價格飆漲。

(時報資訊)