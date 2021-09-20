中裕19日宣布，旗下愛滋病新藥Trogarzo靜脈推注劑型三期臨床試驗解盲數據達標，預計下個月向美國FDA申請藥證，最快明年首季上市，搶攻全球愛滋藥物一年高達300億美元的市場。

中裕積極打造愛滋新藥王國，目前Trogarzo靜脈注射劑已取得歐、美藥證，在美加、歐洲、以色列、挪威、俄國及瑞士等30餘國上市銷售；而靜脈推注也順利解盲，最受關注的肌肉注射，中裕5月間已公告，預計最快今年第三季在美國、歐洲啟動。看好Trogarzo營運前景，中裕將增加該藥物委託韓國三星生物製劑代工生產，SBL已將生物反應器從2,000L擴大至15,000L。

中裕表示，愛滋病新藥Trogarzo靜脈點滴（IV）劑型的三期臨床試驗，總共在美國五個試驗場所招募22位病人。

中裕已與加拿大Theratechnologies公司簽訂美國、加拿大、以色列及大部分歐洲國家12年獨家銷售Trogarzo行銷契約，而中東和北非等國市場，則由Meroven公司銷售。

據統計，愛滋藥物每年全球銷售額約300億美元，市場以歐美為主，僅僅美國銷售金額就達約200億美元，絕大部分市場掌握在前幾大公司，其中領導廠Gilead產品線多為第一線（初期）治療用藥，囊括市場超過半數大餅。但愛滋病患者得病多年後，抗藥性開始產生，必須進入第二線以後之治療用藥，競爭市場就大不相同，主要由默克、ViiV、嬌生等廠商瓜分市場。

愛滋藥物市場目前以治療方法可粗略劃分為四線，當患者對初期療法已無反應，開始產生抗藥性，就進入第二線療法使用新的HIV藥物組合，最後才使用第四線藥物，中裕的TMB-355（Trogarzo）藥物即以第四線的補救療法為目標。

(時報資訊)

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