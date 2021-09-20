大陸十一長假後，伴隨汽車、家電及營建業等用鋼產業的拉貨潮，與鄭州災後重建需求帶動，台商企業包括春雨東莞廠、燁輝（中國）廠、運錩寧波奇億廠、恒耀福建與江蘇廠、聚亨黃驊聚金五金廠等相關鋼廠，業績都可望受惠。

螺絲大廠春雨董事長林輝政表示，美中貿易戰後，大陸銷往美國的產品減少，加上最近歐盟對大陸啟動扣件反傾銷調查，目前大陸外銷歐洲市場的扣件產品較為保守，預計明年初終判成立後，大陸將面臨高關稅的壁壘，屆時大陸扣件轉單效應將會顯現，可望轉向台灣和東南亞地區的螺絲廠。

■春雨樂觀迎傳統旺季

林輝政指出，春雨東莞廠以內銷為主，雖面臨大陸產品轉內銷的競爭壓力，但整體市場的需求不會太差，東莞廠營運維持平穩，且預期十一長假後，將會隨著房地產等產業的補貨需求增加，業績跟著沾光，迄今尚看不到市場有負面的因素；樂觀第四季傳統旺季的到來，東莞廠業績將會繼續成長。

■燁輝冷軋鍍鋅供貨穩定

燁輝執行副總經理陳永賢也表示，目前燁輝大陸廠的冷軋、鍍鋅及烤漆供貨維持穩定，主要供應給建築業所需的產品居多，預期十一長假期間可望帶來一波消費熱潮，待假期結束後，伴隨鋼材的拉貨，燁輝（中國）廠也可望跟著受惠。

■運錩冷軋薄板銷量看增

運錩寧波奇億廠現在的不銹鋼精密冷軋薄板產量，每月在6,000～7,000公噸左右，主要供給汽車、家電等產業，預期十一長假結束後，隨著市場補貨需求，而帶動產銷量的增長，將有助於第四季業績的推升。

(時報資訊)

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