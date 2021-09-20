根據OpenSignal全球5G網速最新調查指出，台灣的5G上傳速度58.9Mbps、下載峰值網速963.2Mbps、已接近1 Gbps，這兩項指標均名列全球排名第一。

然而，根據OpenSignal全球5G網速最新調查而平均下載速度370.6Mbps數據，仍僅次於南韓的406.5Mbps位居全球第二。

目前台灣在全球三項指標5G網速，是唯一排名均名列全球前三的國家，台灣五家電信公司5G建設加速再加量，成為推升台灣5G網速在全球排名名列前矛的最佳助攻手。

不僅如此，使用5G收看影音節目的5G網路表現，台灣也是排名全球第一，但是5G遊戲、語音app、及使用5G的時間，全球排名僅五～七名。

整體而言，台灣及菲律賓的5G下載速度是4G的十倍以上，相較於其它5G與4G下載速度提升的全球前15個市場、5G下載速度提高五倍，台灣5G網速在全球的表現相當突出。

這份報告的統計數字是從2021年6月1日至8月29日。

OpenSignal指出，許多新加入5G商轉的國家，在全球5G下載速度排名都有優異表現，包括挪威（346.9 Mbps）、瑞典（273.5 Mbps）、新西蘭（231.5 Mbps）、保加利亞（226.6 Mbps）、匈牙利 （218.8 Mbps）、以色列 （192.6 Mbps） 及羅馬尼亞（181.7 Mbps），但目前全球5G下載速度最快的，仍然是南韓。

除此之外，根據GSMA網站的最新統計，全球行動電話用戶數目前已達到52.89億，預估2025年將達到57億規模，5G全球普及率目前仍燃不高，低於10％，反觀台灣開台周年已超過了11％，表現相對領先全球。

分析師認為，一般智慧型手機換機年限大約落在的二～四年，隨著iPhone、三星、小米等全球指標手機大廠相繼於第3季、第4季祭出年度旗艦機種，將刺激全球5G用戶持續增加。

分析師也表示，GSMA預估全球連結5G網路的用戶將會在2025年之時，達到18億的規模。

(時報資訊)