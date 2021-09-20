大陸十一長假後，看好帶動觀光、汽車、家電、房地產等市場需求，預期長假後將掀起鋼材拉貨潮。圖／中新社 大陸十一長假即將登場，至少七天的假期，看好帶動觀光、汽車、家電、房地產等市場需求，預期長假後將掀起鋼材拉貨潮，中鋼、中鴻等相關鋼廠受惠最大。

中鋼董事長翁朝棟認為，大陸十一長假期間消費熱潮激勵下，確實有助於消化鋼材庫存，和拉動需求，預期長假結束後，將帶動新一波補貨潮。

對於市場傳出，大陸寶鋼將於十一長假後開出的11月內銷盤價喊漲，翁朝棟表示，寶鋼10月盤價開平盤，就是為了穩住盤價，主要是看好11～12月傳統需求旺季，正等待這波需求熱潮來臨，因此樂觀第四季旺季需求，也期待後市行情穩健向上。

展望未來，翁朝棟指出，大陸為因應明年2月舉辦北京冬季奧運，正嚴格執行環保限產政策，和控管今年下半年粗鋼產量不能超過去年總產量，也就是下半年減產總目標量為6,000萬公噸，因任何鋼廠都不能違反這項政策，以致大陸鋼鐵重鎮唐山地區各大鋼廠近來都安排歲修和大修，造成鋼材供給端吃緊，市場需求維持暢旺，包括河北鄭州災後重建需求等陸續釋出，因此市場需求前景，並沒有看淡。

中鋼執行副總經理黃建智也說，8月大陸消費零售額、工業與投資成長率皆低於預期，預計大陸官方可能出手拉抬，甚至降準，大陸十一長假期間是刺激各項消費的最佳時期，包括汽車和家電等耐久財受惠將最大。在上述跡象出現後,，寶鋼11月開漲盤是理所當然選項。

黃建智指出，目前中鋼銷到大陸的鋼材一季約15萬公噸，對象以家電和汽車等長期客戶居多，在「銀十」需求的起動下，將有助於中鋼銷售大陸業績提升。

中鴻表示，目前銷往大陸市場的鋼材以冷軋居多，單月銷量達1,500公噸左右，預期大陸十一長假期間的消費熱潮，將有助於帶動用鋼產業的活絡，待長假結束後，隨著市場庫存去化，和增補庫存，將有助於提升中鴻第四季的業績能量。

(時報資訊)

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