興櫃股后爭霸戰結果已見分曉，以台積電作為靠山的采鈺不敵華碩的小金雞力智，8月底拱手相讓給興櫃股后之位後，股價差距持續擴大。
隨著力智14日正式遞件申請掛牌上市，股價順利站穩500元大關。
統計興櫃均價百元以上個股達36檔，前五大個股綠界科技、力智、采鈺、瑞鼎及伊雲谷均價皆逾300元，股王綠界科技更以1,345.27元高居首位。
綠界科技作為國內第三方支付龍頭，受惠企業數位轉型浪潮，今年前8個月營收達9.18億元，年增42.36％，直逼去年全年的10億元大關，股價穩居千元價位，率領興櫃高價集團同步攻高，力智與采鈺緊追其後。
力智作為業內少數具備電源管理IC與功率元件（MOSFET）設計能力的公司，今年前八個月營收達37.38億元，年成長53.25％，且在漲價效應下，毛利率以達39.61％創新高。
力智前八個月每股盈餘6.24元賺贏去年全年，今年3月甫以100元登錄興櫃，19日收盤均價已達到了512.61元。
至於采鈺近期雖因台積電股價回檔，連帶表現低迷，但CMOS影像感測器（CIS）彩色濾光膜與微透鏡、晶圓級光學薄膜等製程代工訂單暢旺，前八月營收57.27億元，較去年同期成長24.24％，為歷年同期新高紀錄，營運成長動能十足。股價僅次力智，興櫃19日均價收在443.24元。
(時報資訊)
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