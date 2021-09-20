時序進入下半年IPO旺季，繼八方雲集之後，永豐實與華景電將於29日同步掛牌，加上重量級晶圓代工廠力積電等八檔有望於12月底掛牌上市，全年IPO家數將突破20檔。法人指出，繼八方雲集之後，近期新股蜜月行情強弱互現，IPO「穩賺」的蜜月神話受到挑戰。

永豐餘集團旗下永豐實與半導體設備廠華景電均在17日結束公開申購，根據當日公開資訊網公布，期間累計吸引申購單分別達11.94萬筆與14.9萬筆，將在23日進行抽籤。近年愈來愈多人參與IPO行情，個股申購量突破10萬大關成為常態，超低的中籤率也能窺見端倪。

永豐餘小金雞永豐實主要業務為「五月花」等衛生紙品牌的生產與銷售，占整體營收比重超過八成，其餘品牌包含「橘子工坊」等天然潔品與代理「幫寶適」紙尿褲系列產品，今年上半年獲利6.75億元、每股盈餘2.76元，興櫃17日均價收在60.09元，與承銷價52元存在15.56％潛在獲利空間。

另外華景電搭上半導體先進製程建廠浪潮，製程越先進的代工廠對AMC微污染防治需求越高，促使接單量與營收都呈現大幅成長，華景電興櫃均價17日攀升至208.19元，以125元承銷價計算，相當每位中籤戶將能賺進8.32萬元。

今年以來包括威健生技、博晟生醫、凌陽創新、穎崴及八方雲集等五檔個股17日收盤價均已跌破承銷價；儘管AES-KY、91APP*-KY、亨泰光、全宇昕、安格等五檔個股IPO以來皆大漲超過一倍，但IPO股兩極化走勢，也讓市場對後進者的蜜月行情增添憂慮。

此外，晶圓代工廠力積電日前獲證交所的上市審議委員會審議通過初次申請股票上市案，市場預估12月能順利掛牌上市。力積電申請上市資本額為340.52億元，今年上半年營收為285.74億元、年增28.54％；毛利率36.7％，營業利益率 24.73％，稅後盈餘54.73億元、年增1.7倍，每股稅後盈餘1.75元。

目前已通過主管機關核准等待掛牌的公司還有三商家購、南光（櫃轉市）、全訊、森崴能源、宜新實業、振宇五金、穩得等七檔個股，有望趕在年底前IPO。

承銷圈法人指出，目前市場資金寬裕，熱門IPO案在興櫃市場股價就已被拉高，尤其愈接近上市櫃，估值更容易出現「虛高」情況，性價比存疑，造成上市櫃後破發頻傳，建議一般民眾在選擇參與IPO行情時候，還是要回歸到個股的基本面。

(時報資訊)

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