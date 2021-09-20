中台灣成為建商「搶地」新戰場。指標大型行庫日前訪查大台中地區建商，建商反映成本增加的部分除了建材及人工成本，最引起行庫注意的就是土地成本的增加，因為建商對大台中地區所剩不多的素地競爭激烈已愈來愈白熱化，行庫認為，土地成本恐因而反映到房屋售價。

據行庫引述建商的意見，由於大台中地區有開發價值的土地很多都已完成開發興建，使得完整的素地供給量愈來愈少；在此同時，許多非台中當地的建商看好中科商機，移師搶進大台中地區，更加劇「僧多粥少」效應，拉抬土地價格，使得建商因此付出更高的土地成本，這些自然就會反映在之後的房價。

據悉，中台灣、南台灣土地價格飆漲，也引起央行的重視。包括在日前央行已啟動的專案金檢中，除了了解土地交易後是否快速投入興建、還是「養地」外，尤其是工業區的閒置土地貸款，央行查的特別嚴格，不希望土地資源已極其有限，居然還有建商、地主還想從「養地」撈到好處。

行庫主管認為，現在養地在央行查緝下空間愈來愈小，但即使建商未養地，但以高價取得的土地，「成本還是會反映在未來的房價」，即之後房價可能沒有空間再降。

行庫主管分析，大台中地區受惠中部科學園區及傳統產業聚落群聚效應，周遭房市出現一定的剛性支撐，加上近年來包括台中捷運通車等重大交通建設陸續完成，因此建商對於大台中地區的興趣更高。

大型行庫主管分析，大台中地區日益白熱化的「搶地」問題，最主要是先前七期重劃區為首的各大重劃區開發，現在已陸續啟動並興建，「要找到方正的素地已非常不容易」，但台中受惠於產業聚落效應而帶動的榮景，又引發建商仍積極尋找切入的機會，因此才造成土地成本因為激烈競爭、愈墊愈高。

(時報資訊)