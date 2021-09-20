通膨效應帶動房價上漲，金融業者認為，也同時有三大效應使房市買氣「觸礁」，分別是房地合一稅2.0上路、缺工缺料的情況持續，還有中、南部科學園區不斷擴建，使一般建商面臨「搶工」問題。

大型行庫主管認為，儘管房市有「剛性需求」支撐，但上述三個問題，會使得購屋者的「剛性需求」不見得能如期被滿足，因而儘管需求面會帶動房價上揚，但這些來自供應的問題，將成為另一股「反作用力」，甚至目前建案延後交屋將逐漸成為常態。

行庫主管分析，7月1日上路的房地合一稅2.0，主要打擊的是短期買賣的投機客，不少建商在推案方面先前就已朝「自住客」的面向轉型，推的都是以小家庭或單身自住戶的房型。

因此，比起房地合一稅上路對建商的影響，反而是缺工問題更嚴重，這些以自住客為主要客群，亦即瞄準「剛性需求」的建商，現在受困於產業缺工缺料的問題，延遲交屋經常發生，這也考驗建商本身的金流夠不夠「撐下去」。

而愈來愈多的科學園區開發案，以及科技大廠不斷擴廠搶工，目前市場已有不少新建案交屋時程因而延宕，交屋時間延宕半年，甚至一年的，從北到南均屢見不鮮。

行庫主管認為，5月過後的三級防疫警戒使部分消費者因無法外出看屋，因而推遲購屋計畫，目前疫情趨緩，政府已逐步鬆綁管控措施，房市原本應可望出現剛性需求的遞延買盤，但現在因建商本身缺工問題，能否順利「銜接」得上這些遞延買盤，恐怕會成為未來房市買氣能否回溫的重要變數。

(時報資訊)