營建成本飆上史上最高，都更、危老重建的權變共同負擔費用，淪為燙手山芋，儘管雙北市府陸續調高建物工程造價11％～20％，但還是補不了營建成本暴漲三成的缺口；長虹建設董事長李文造、甲山林集團董事長祝文宇示警：營建成本飆升，都更案、合建案「慘了！」

李文造表示，營建工、料雙缺雙漲，近兩、三年營建成本大幅攀升三成，每坪造價成本15萬元的住宅大樓，現在要20萬元才能找得到營造廠發包，原本20萬元的現在至少要26萬元，但現在市場上新案開價都還沒完全反映這波營建成本飆漲問題，特別是合建、都更和危老案，在根本不夠成本的情況下，案子進行一定會比較慢，不利日後推動。

祝文宇直指，營建成本飆漲是現在建商最大的痛點，對單價高的產品，營建成本攀升的占比相對小，但對單價低的產品則影響較大，尤其對合建、都更及危老案影響更大，要等都更的屋主慢慢等吧！

建商指出，儘管最近雙北市檢討都更案權變的共同負擔費用、提高工程造價，但還是追不上營建成本大漲三成的幅度。台北市府修訂都市更新建築物工程造價，營建費用單價總體平均漲幅約20％，10月生效；新北市府也檢討「新北市都市更新權利變換計畫提列共同負擔項目及金額基準表」，調高建物成本計算基準，21～26層樓的都更案調幅至少11.3％，9月8日起實施。

一般來說，都更或危老重建案，多屬於合建性質，都更實施者建商除未來會分回一定比例、對外出售外，也必須負擔營建成本，因此在這一波缺工缺料風暴中，承擔最大的風險；近年全球原物料飆漲，加上全台大缺工，增加的營建費用往往必須由實施的建商全數吸收。建商直言，二、三年前申請、現在通過並申報開工的都更或危老案，在這一波營建成本狂飆中，成為最大苦主。

至於建商的因應之道，一般有兩條路，第一是把成本轉嫁在售價上，第二是暫不申報開工。

雙北市調高都更案的工程造價，但調高的結果也可能造成兩面刃，有業者認為，如此修正後，可望提高建商參與都更意願，但都更地主在權變中所需負擔的工程費用提高、得到的坪數縮減，民眾參與都更的意願相對也大受影響。

(時報資訊)