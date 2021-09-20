繼暫停進口台灣鳳梨後，大陸海關19日再以檢出「檢疫性有害生物」介殼蟲為由，宣布自20日起暫停進口台灣番荔枝（釋迦）及蓮霧。農委會19日回應，將循正式管道向陸方要求諮商，若9月30日前沒有正面回應，將向世界貿易組織（WTO）提出爭端解決控訴。

數據顯示，台灣釋迦年產量約5.7萬噸，蓮霧年產量約5萬噸，2020年外銷大陸數量分別為13,588噸、4,792噸，分別占總產量23％、9.6％。大陸是台灣釋迦及蓮霧外銷主要市場，陸方一旦禁止台灣釋迦及蓮霧進口，將對台東、屏東等農民造成影響。

大陸海關總署2月25日通知我方，因台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，自3月1日起暫停進口台灣鳳梨。時隔近七個月，大陸海關總署19日指出，2021年以來，因多次從台灣輸入大陸的釋迦及蓮霧中，檢出太平洋臀紋粉介殼蟲（陸稱大洋臀紋粉蚧）。為防範植物疫情風險，大陸決定自20日起暫停台灣釋迦及蓮霧輸入大陸。

對此，農委會19日回應，台灣所有輸出農產品均符合國際規範及大陸規定通關，且已採行輸出強化措施，農民均積極配合管理。對於大陸的新禁令，農委會已準備10億元專案經費，將全力採取相關因應措施保障農民權益。

至於下一個可能受大陸影響出口的農產品，農委會主委陳吉仲19日在記者會中透露，可能會是柑橘類，但他表示，柑橘能夠再製的產品較多，也會預擬所有可能，做因應方案，並滾動式檢討，萬一發生會有萬全準備。

總統蔡英文在臉書上表示，大陸這種作法已經違反國際貿易規範，除了嚴正譴責，會支持行政院農業委員會的所有因應措施，一定會保護農業、力挺農民。蔡英文說，先前為了幫助鳳梨產銷，透過開拓多元市場、強化加工能力，以及加強內需的方法，來化解農民壓力，經過大家齊心努力，今年鳳梨產銷不僅穩定，1月至8月的外銷量扣除對岸後，還比去年同期增加566％。

(時報資訊)