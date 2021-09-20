惠譽信評最新下修2021年全球GDP增長率至6％，低於6月時6.3％的估值，美國、大陸的GDP年增率也同步下修，台灣則是少數被上調估值的經濟體，惠譽將估值從6月4.5％大幅調高至6％。

惠譽信評9月全球經濟展望報告指出，全球經濟復甦正面臨增速減緩的修正，通膨壓力需屆及2022年才可見緩解；而能對帶動經濟增長的財政、貨幣政策支持，卻會在2022年開始減弱，全球主要經濟體之一的美國，2021年GDP增長將從6月的估值6.8％，此次下調至6.2％；大陸則自8.4％下調至8.1％。

至於台灣，惠譽指出，受惠於全球半導體的強勁需求，資通訊產品出口推升經濟動能，加以實施境外資金匯回措施鼓勵實質投資、促進產業升級及強化貿易供應鏈等政策支持，奠定經濟成長的基石。半導體、資訊相關的5G、AI均能持續帶動台灣經濟2022年的動能。

惠譽信評首席經濟學家庫爾頓指出，走在復甦前段的歐美消費者，對於耐久用品的需求空前繁榮，使得全球供應商的能力捉襟見肘，反映在台灣科技製造業的產能滿載。看不到停歇的需求端，也是價格上漲的因素之一，因此惠譽也再次上調美國通膨率的預測。

惠譽指出，隨著需求增長放緩和供應反應，供應端的壓力應該會在2022年顯著緩解，但是居高不下的價格壓力，也會改變各國的政策準備。

在近期冠狀病毒病例增加和重新實施限制之後，惠譽對部份亞洲經濟體的2021年GDP年增預測也同步下調。反之，僅少數經濟體獲得上調，除了台灣，歐元區2021年增長率從5％上修至5.2％。波蘭、土耳其、墨西哥、俄羅斯和南非的預測值也被上調。

(時報資訊)