中央疫情指揮中心19日表示，隨著疫情趨緩，將有條件開放會展活動辦理，國貿局隨後指出，自五月中旬三級警戒以來停擺多時的展覽及國際會議，未來只要配合19日公告的「會展防疫管理措施」即可辦理，包括資訊月、半導體展、漫畫展、電玩展等等，可望次第恢復實體展覽。

外貿協會對此表示，去年因疫情影響，台灣會產業產值大幅衰退五成，而今年5月中旬起再爆發疫情所有會展活動取消或延期，致使5～7月產值趨近於零，估計經濟部專案營收就減少逾15億元，此次有條件開放會展無疑為會展產業打下強心劑。

依國貿局公布的「會展防疫管理措施」，主辦者要在活動三週前報送經地方政府核可的防疫計畫，給場館管理單位審查，通過了才可以辦理相關活動。而會展場館人員必須有六成以上完成第一劑疫苗施打，且分流上班，場館每二小時還要進行新鮮空氣換氣作業。

國貿局長江文若19日特別出席指揮中心記者會做上述表示，她說在會展活動進行時，人流是有限制的，能容留多少人，係以總面積除以2.25平方公尺計算（每人面積2.25平方公尺），另展覽使用總攤位面積，也以租用的展區總面積40％為上限，現場一律禁止吃東西。

在本次公布「會展防疫管理措施」之前，只要不超過室內80人的會議、展覽早已可以舉行，何以還要訂這個新措施？

國貿局副局長李冠志表示，近期舉辦的都是小型展覽、會議，自然沒問題，但如果還是依這個室內80人的限制，大型會展是辦不成的，本次有條件鬆綁等於開了另一扇門，希望能為全國會展產業注入更多活水動能。

未來有哪些展覽會進行？李冠志表示，包括資訊月、半導體展、電機電子展、漫畫展、電玩展、寵物展等等原檔期在第四季的，皆可照原計畫開始申請。

外貿協會也表示，目前貿協10～12月辦理的13項國際專業展，已陸續向北、高市政府提送防疫計畫書申請辦展，而貿協所營運的南港一、二館及世貿一館至年底預計將有69場展覽辦理，會議中心則預計將有177場活動辦理，其中更包括第四季重頭戲國際智慧移動展等。

(時報資訊)